Carumbé se convirtió en la campeona del Carnaval de la Frontera

En una definición ajustada que mantuvo la incertidumbre hasta el último puntaje, la comparsa Carumbé se quedó con el título del Carnaval de la Frontera de Paso de los Libres. La comparsa celebró con la clásica caravana de triunfo en al ciudad.
Tras la lectura oficial de las planillas, integrantes y simpatizantes celebraron con caravanas, banderas y cánticos, marcando el cierre de una nueva edición de una de las fiestas culturales más convocantes del sur provincial.
La consagración llegó luego de la evaluación del jurado en los distintos rubros del espectáculo. Con este triunfo, Carumbé suma un séptimo campeonato consecutivo a su trayectoria dentro del carnaval libreño.
Cómo quedó el puntaje por rubro
Según el detalle difundido tras el escrutinio, la distribución de premios y empates fue la siguiente:
- Evolución: Carumbé
- Enredo: Carumbé
- Destacues: Empate entre Carumbé, Zum Zum y Tradición
- Bailarinas: Empate entre Zum Zum y Tradición
- Comisión de frente: Empate entre Carumbé y Zum Zum
- Madrina mayor: Zum Zum
- Batería: Carumbé
- Samba enredo: Empate entre Carumbé y Zum Zum
- Madrina menor: Carumbé
- Alegorías: Empate entre Carumbé y Zum Zum
- Reina menor: Empate entre Carumbé y Zum Zum
- Fantasías: Empate entre Carumbé y Zum Zum
- Mestre sala mayor: Empate entre Carumbé y Tradición
- Mestre sala menor: Empate entre Carumbé, Zum Zum y Tradición
- Reina mayor: Zum Zum
La comparsa campeona logró destacarse en varios ítems clave y sumó puntos determinantes en la tabla general.
El Carnaval de la Frontera de Paso de los Libres vuelve así a ratificar su lugar como uno de los eventos culturales más importantes del calendario local, convocando cada año a miles de personas y generando un fuerte movimiento social y turístico en la ciudad.