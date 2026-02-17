Carumbé se convirtió en la campeona del Carnaval de la Frontera

En una definición ajustada que mantuvo la incertidumbre hasta el último puntaje, la comparsa Carumbé se quedó con el título del Carnaval de la Frontera de Paso de los Libres. La comparsa celebró con la clásica caravana de triunfo en al ciudad.

Tras la lectura oficial de las planillas, integrantes y simpatizantes celebraron con caravanas, banderas y cánticos, marcando el cierre de una nueva edición de una de las fiestas culturales más convocantes del sur provincial.

La consagración llegó luego de la evaluación del jurado en los distintos rubros del espectáculo. Con este triunfo, Carumbé suma un séptimo campeonato consecutivo a su trayectoria dentro del carnaval libreño.

Cómo quedó el puntaje por rubro

Según el detalle difundido tras el escrutinio, la distribución de premios y empates fue la siguiente:

Evolución: Carumbé

Enredo: Carumbé

Destacues: Empate entre Carumbé, Zum Zum y Tradición

Bailarinas: Empate entre Zum Zum y Tradición

Comisión de frente: Empate entre Carumbé y Zum Zum

Madrina mayor: Zum Zum

Batería: Carumbé

Samba enredo: Empate entre Carumbé y Zum Zum

Madrina menor: Carumbé

Alegorías: Empate entre Carumbé y Zum Zum

Reina menor: Empate entre Carumbé y Zum Zum

Fantasías: Empate entre Carumbé y Zum Zum

Mestre sala mayor: Empate entre Carumbé y Tradición

Mestre sala menor: Empate entre Carumbé, Zum Zum y Tradición

Reina mayor: Zum Zum

La comparsa campeona logró destacarse en varios ítems clave y sumó puntos determinantes en la tabla general.

El Carnaval de la Frontera de Paso de los Libres vuelve así a ratificar su lugar como uno de los eventos culturales más importantes del calendario local, convocando cada año a miles de personas y generando un fuerte movimiento social y turístico en la ciudad.