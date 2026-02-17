Internaron en Uruguay a Samid y su familia reclama un avión sanitario

Internado en Punta del Este luego de contraer un virus, el empresario Alberto Samid despotricó este martes contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, y contra el Secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, después de que no recibiera respuesta a un pedido que hizo su esposa para tramitar un avión sanitario que lo traiga de regreso a la Argentina para poder ser tratado con sus médicos particulares.

"Ahora comprendo porqué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus uruguayo que no saben que es. Entonces tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos", escribió el empresario de la carne en su cuenta de X.

El pedido lo había hecho Marisa Sacarafía, esposa de Samid, a través de las redes sociales de su marido durante la madrugada de este martes. "Si me pasa a mi, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono", remató.

De acuerdo a lo que escribió previamente Sacarafía, “Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este". Explicó que "ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es, pero es muy peligroso ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”.

Luego, remarcó la necesidad de que Samid vuelva a Argentina y dirigió su mensaje hacia el gobernador bonaerense. “Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”, manifestó.

“Por eso le pido encarecidamente al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, expresó y difundió el número de teléfono de ambos.

Por último, escribió: “Y a todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él. Muchas gracias de todo corazón por lo mucho o poco que puedan hacer”.

En quiebra

Mientras pasa sus horas internado en Punta del Este, Alberto Samid sufrió este martes un revés en la Justicia argentina. El Juzgado Comercial N° 25, a cargo de Horacio Francisco Robledo, decretó el estado de quiebra del empresario peronista, luego de que no obtuviera la conformidad de sus acreedores en el marco del concurso preventivo iniciado en 2022.

En la resolución judicial, con fecha del 16 de diciembre pasado, queda registrado que el pasivo total verificado asciende a $ 276,66 millones, compuesto principalmente por deudas impositivas con organismos públicos. Justamente fue con ARBA, el ente recaudador de la provincia que gobierna Axel Kicillof, con el que no llegó a un acuerdo.

La decisión del juez se fundamentó en que Samid no alcanzó la doble conformidad exigida por la Ley de Concursos y Quiebras. Los principales acreedores del empresario son la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con una acreencia de $ 179 millones; la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que reclama casi $ 94 millones por el impago de Ingresos Brutos e Impuesto Automotor, y Smart Commerce, que completó la lista de acreedores verificados.

A partir de esta declaración, la Justicia dispuso la inhibición de bienes de Samid de forma indefinida, con notificaciones a los registros de propiedad de inmuebles, rodados, naves y aeronaves. También la restricción de salida del país hasta el 3 de julio de 2026, salvo autorización judicial.

Además, el magistrado dispuso la intervención de la correspondencia, que deberá ser remitida a la Sindicatura, a cargo de la síndica contadora Sandra Nicola.

A principios de este año, la Cámara Federal de Casación Penal cerró una causa contra Samid -con condena firme por el delito de asociación ilícita y evasión tributaria- por considerar que estaba extinguida la acción penal en su contra en una causa abierta en 2015.

Fue un fallo que dictó la semana pasada, antes del inicio de la feria judicial de enero, la Sala IV de Casación Federal, que contó con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo y con la disidencia de Gustavo Hornos, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Se trató de una causa por maniobras de evasión fiscal y apropiación indebida de tributos llevadas a cabo entre 2015 y 2017, a través de una sociedad relacionada con Samid, las cuales habrían generado un perjuicio millonario al fisco. El expediente se inició por una denuncia de la ex AFIP, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

