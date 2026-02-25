Corrientes: un hombre herido por disparo y una investigación por caza furtiva

La Policía de Corrientes informó que el martes activó un protocolo de rescate en la localidad de Santo Tomé, luego que se registrara que un hombre que cazaba, de manera ilegal junto a otros dos, resultó herido de un disparo en una pierna.

El hecho ocurrió en el campo “La Sirena”, ubicado en la Ruta Provincial N° 42, cerca del cruce con la 40, durante la noche del martes. El capataz del establecimiento que realizaba recorridos divisó a tres hombres cruzando el predio y notó que uno estaba herido en una de sus piernas.

Por tal motivo se notificó el hecho al sistema 911 por lo que asistieron efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica y se dio intervención al fiscal rural y ambiental, Dr. Martín Leiva, quien inició diligencias por caza furtiva y lesiones con arma de fuego.

El herido fue identificado como Muñoz Barreyro, oriundo de Gobernador Virasoro, quien permanece internado en el hospital local, en el área de cirugía. Aún no trascendió el grado de la lesión que poseía.

Por otra parte, se secuestró una carabina de repetición Ruger American calibre 308 con mira telescópica y municiones, cartuchos de escopeta calibre 12 y una linterna. También quedó bajo resguardo una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, sobre la cual se solicitó orden de registro, pues no se descarta la existencia de más elementos vinculados a la causa.

En tanto que los compañeros del herido permanecen en libertad, siendo identificados y notificados que se inició una investigación sobre el caso. En tanto que en la dependencia correspondiente se continuaron con las diligencias de rigor.

