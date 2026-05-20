Corrientes: envió mensajes extorsivos para obtener una recompensa por un perro extraviado

La Policía de Corrientes informó que martes recuperó el perro de un vecino que fue retenido por un tercero que pedía un rescate monetario. Por el caso hay un detenido.

Un insólito episodio delictivo tuvo lugar en la zona rural de Itatí, donde un vecino extravió accidentalmente a su mascota, un perro de raza Boyero Australiano, mientras la trasladaba en la caja de su camioneta.

El conductor no pudo precisar si el animal cayó o saltó de la cajuela sin que se percatara de la situación de forma inmediata.

Al notar la ausencia de su mascota, el hombre inició la búsqueda, pero la situación dio un vuelco drástico cuando comenzó a recibir mensajes de texto en su teléfono celular. En las comunicaciones, un sujeto anónimo le notificaba que tenía al perro en su poder y le exigía una suma de dinero en concepto de recompensa para coordinar la devolución.

Rastrillaje y hallazgo en un camino vecinal

Ante la maniobra extorsiva, el propietario se dirigió inmediatamente a la Comisaría Distrito Itatí para radicar la denuncia formal.

Con los datos aportados los agentes iniciaron tareas de inteligencia tecnológica y desplegaron rastrillajes en la zona.

El procedimiento fue positivo, ya que sobre un camino vecinal sin nombre los efectivos divisaron a un perro de idénticas características atado con una soga al tronco de un árbol, expuesto a la intemperie y oculto de la vista general de la ruta principal.

Detención del sospechoso y trámites judiciales

En las inmediaciones del lugar del hallazgo, el personal policial procedió a interceptar e identificar a un joven de 23 años.

Tras las primeras diligencias y el cruce de datos telefónicos, se logró determinar que el sospechoso era el mismo individuo que horas antes había enviado los mensajes extorsivos.

El joven fue demorado en el acto y, por disposición de Fiscalía en turno, fue trasladado a la dependencia policial junto con el perro recuperado.

El animal fue restituido a su familia sano y salvo, el detenido quedó alojado en la comisaría bajo los cargos correspondientes al intento de chantaje.