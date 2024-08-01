Liberaron 26 presos en el mayor canje entre Rusia y Occidente

Rusia liberó este juevesa 26 prisioneros entre los que se encuentran el periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich y el ex marine estadounidense Paul Whelan, como parte de un importante intercambio de personas detenidas entre Moscú y Estados Unidos, acaso el mayor desde la Guerra Fría, según la prensa internacional.

Los prisioneros de ambas partes, 26 en total, fueron intercambiados en una pista de aterrizaje en Turquía. En lista figuran María Mayer y Ludwig Gisch, ambos espías rusos detenidos en diciembre en Eslovenia. Se hacían pasar por una pareja de argentinos con dos hijos. Habían llegado a Liubliana en 2017, escapando de la inseguridad en la Argentina.

Según The Washington Post, además de Gershkovich y el ex marine Whelan fueron liberado por Rusia varios disidentes rusos, incluido el ganador del Premio Puliter, Kara-Murza, colaborador del Post.

Los prisioneros fueron liberados de cárceles de siete países: Estados Unidos, Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega, Rusia y Bielorrusia, confirmó la presidencia turca. Y fueron llevados a Turquía en diferentes vuelos.

Estados Unidos lleva años en conversaciones para lograr la liberación de los dos, a quienes el Departamento de Estado ha calificado de detenidos injustamente.

Hace 15 días, el 19 de julio, un tribunal ruso condenó al periodista Gershkovich a 16 años de prisión tras declararlo culpable de espionaje.

El veredicto del tribunal se produjo después de una audiencia a puertas cerradas en el Tribunal Regional de Sverdlovsk en Ekaterimburgo, que se había adelantado casi un mes desde su fecha originalmente prevista para el 13 de agosto. Los fiscales dijeron el viernes temprano que buscaban una sentencia de 18 años para el alto perfil. Prisionero americano.

Gershkovich, de 32 años, y el periódico han negado las acusaciones.