La Unne habilita el uso gratuito de las piletas del Campus: horarios y requisitos

Con el objetivo de ofrecer alternativas recreativas durante el receso, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) confirmó el inicio de su temporada de verano en el Campus Deodoro Roca. Desde el próximo 12 de enero, los integrantes de la comunidad universitaria podrán utilizar de manera gratuita las piletas de natación para niños y adultos, en un esquema que se extenderá durante todo enero y febrero.

Según explicaron desde la Secretaría General de Asuntos Sociales, el acceso está destinado exclusivamente a alumnos, docentes y no docentes. Para ingresar, los interesados deberán acreditar su vínculo con la universidad mediante constancia de alumno regular, recibo de sueldo o carnet de Issunne. Cabe destacar que el beneficio de gratuidad se extiende también a los hijos e hijas de los estudiantes.

Horarios y control sanitario

El titular del área de Asuntos Sociales, Marcelo Cáceres, detalló que el uso de las piletas estará habilitado todos los días, preferentemente desde el mediodía hasta las 19. Sin embargo, aclaró que el horario de apertura podría ajustarse a las 14 en función de las condiciones climáticas y las altas temperaturas.

Un requisito indispensable para el ingreso es el control de salud obligatorio. Este trámite se realizará por única vez, sin costo alguno, con el personal sanitario que prestará servicios en el mismo sector del predio.

Estado de quinchos y canchas de fútbol

Además del área de natación, el cronograma de habilitaciones contempla otros sectores del predio, aunque supeditados a obras de mantenimiento:

Quinchos: se encuentran en un proceso de reparación de parrillas, por lo que su disponibilidad podría verse afectada de forma parcial o total. La reserva debe hacerse de manera presencial con un día de antelación en el sector administrativo del campus.

Canchas de fútbol: estarán disponibles a partir del 15 de enero. El uso requiere previa solicitud y autorización ante el personal administrativo de las piletas.

Desde la institución remarcaron que el factor climático será decisivo tanto para el avance de las tareas de reparación en curso como para la operatividad diaria de las instalaciones al aire libre.