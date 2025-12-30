Prefectura advierte que los bancos de arena no están habilitados tras la tragedia en el Paraná

Luego de los trágicos hechos ocurridos este fin de semana en Corrientes sobre el río Paraná, el jefe a cargo de la Prefectura Naval Argentina Barranqueras, Prefecto Mayor Miguel Rodríguez, brindó recomendaciones fundamentales para los navegantes.

El funcionario fue tajante al asegurar que los bancos de arena "no están habilitados" para el uso público recreativo bajo el amparo de medidas de seguridad oficiales.

Rodríguez aclaró que los bancos de arena son jurisdicciones de cada provincia y que la habilitación de balnearios corresponde exclusivamente a los gobiernos provinciales o municipales. Son estos últimos quienes deben encargarse de implementar el boyado y la presencia de guardavidas, elementos ausentes en las zonas de riesgo donde se produjeron los últimos accidentes.

Responsabilidades del navegante y capacidad de carga

En relación a los controles de navegación, el jefe de Prefectura sostuvo que, si bien la fuerza ejerce el poder de policía de seguridad de la navegación, la primera línea de prevención recae sobre el dueño de la embarcación.

"El que quiere salir a navegar tiene que asegurarse de tener los elementos de seguridad para todos los tripulantes", afirmó Rodríguez en declaraciones a Somos Uno TV de Chaco.

Asimismo, subrayó la importancia de no exceder la capacidad de la lancha, recordando que cada unidad posee una placa donde se especifica el límite de personas y kilos permitidos. En este sentido, resaltó que es obligatorio llevar un chaleco salvavidas por cada integrante de la embarcación.

Operativos y retención de embarcaciones

Durante los operativos de prevención, la Prefectura verifica tanto la documentación como las medidas de seguridad. Rodríguez detalló el procedimiento de actuación en caso de irregularidades: