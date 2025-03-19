Trump habló con Zelensky por un alto el fuego con Rusia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este miércoles “una muy buena llamada” telefónica con su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, luego de la conversación que mantuvo el martes con el ruso Vladimir Putin y tras denuncias del ucraniano de que el Kremlin había violado el anunciado cese del fuego contra instalaciones eléctricas. En el diálogo, Trump sugirió por primera vez que EE.UU. podría controlar las centrales de energía eléctrica y nuclear.

“Acabo de terminar una muy buena llamada telefónica con el presidente Zelenski de Ucrania. Duró aproximadamente una hora", dijo Trump.

Agregó que "gran parte de la discusión se basó en la llamada realizada ayer con el presidente Putin con el fin de alinear tanto a Rusia como a Ucrania en términos de sus solicitudes y necesidades. Vamos por buen camino, y pediré al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al Asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz, que den una descripción precisa de los puntos discutidos”, escribió Trump en su red Truth Social.



El comunicado difundido luego por Waltz y Rubio habló de una “fantástica conversación telefónica” entre los líderes y sugirió por primera vez que Trump está interesado en tomar el control de las centrales de energía eléctrica y nuclear de Ucrania.

Trump le dijo a Zelensky que Estados Unidos "podría ser muy útil para operar esas plantas con su experiencia en electricidad y servicios públicos", dijo el comunicado, y agregó que "la propiedad estadounidense de esas plantas sería la mejor protección para esa infraestructura y el apoyo para la infraestructura energética ucraniana".

El comunicado señaló tambien que “los dos líderes también acordaron un alto el fuego parcial contra la energía” y dijo que Zelenski “reiteró su voluntad de adoptar un alto el fuego total”.

El presidente ucraniano posteó en X que la conversación había sido "positiva, muy sustancial y franca". Dijo que EE.UU. había propuesto un "cese del fuego incondicional" en el frente de batalla y que Ucrania aceptaba.

Es la primera vez que Trump y Zelenski hablan desde que tuvieron una escandalosa reunión en el Salón Oval, donde el ucraniano se cruzó con el presidente y con el vice JD Vance que lo llamó desagradecido.

Esta vez, el comunicado de Casa Blanca enfatizó varias veces que Zelenski le había dado las gracias por su liderazgo en la búsqueda de la paz, en el impulso de preocupaciones humanitarias y por prometer trabajar sobre la desaparición de niños durante la guerra. El ucraniano también le agradeció varias veces en X.

El diálogo con Zelenski comenzó a las 10.30, hora de Washington (11.30 de Argentina), con Trump en el Salón Oval y el ucraniano desde Finlandia. El martes, el líder de la Casa Blanca había conversado cerca de tres horas con Putin para lograr que acepte un alto el fuego de 30 días en la guerra en Ucrania, una iniciativa que Zelenski había apoyado pero que el ruso rechazó.

Sin embargo, Trump y Putin anunciaron que el Kremlin había aceptado un cese al fuego de 30 días limitado a las instalaciones de energía y que había dado la orden a las fuerzas rusas para que comenzara a cumplirse inmediatamente.

Este anuncio sonó a poco, en medio del entusiasmo de Trump por resolver rápidamente el conflicto, y sobre todo porque Putin puso más condiciones: para negociar una paz duradera Ucrania no debería recibir más ayuda militar ni de inteligencia y que las conversaciones para poner fin a la guerra deberían ser solo entre Rusia y EE.UU., sin la participación de Kiev o la Unión Europea.

Y encima, según denunció Zelenski, Putin no cumplió el compromiso con Trump porque bombardeó por la noche no solo hospitales sino también la red eléctrica ucraniana.



"Debemos asegurarnos de que no son sólo palabras de Putin, porque él dio la orden de no golpear el sector energético y rompió esa misma orden", declaró Zelenski, que abogó porque EE.UU. controle el cumplimiento de la tregua parcial propuesta por Rusia una vez entre en vigor.



El Kremlin respondió que Ucrania había bombardeado depósitos de combustibles rusos, en una "deliberada provocación destinada a perturbar las iniciativas de paz de Trump".

Es más, portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo que Putin mantiene su orden de suspender durante 30 días los ataques contra las infraestructuras enérgicas ucranianas. "El presidente no ha impartido nuevas órdenes", dijo Peskov.

Las conversaciones sobre un alto el fuego continuarán el domingo en la ciudad saudita de Yeda, dijo el enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

(Con información de Clarín)