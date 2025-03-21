Escándalo por los datos de la visita de Musk al Pentágono

El multimillonario Elon Musk llevó su campaña para recortar el gobierno federal de Estados Unidos a aguas desconocidas el viernes, manteniendo una reunión de alto nivel sin precedentes en el Pentágono y pidiendo el procesamiento de cualquier funcionario del Departamento de Defensa que filtre "información maliciosamente falsa" sobre su visita.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, negaron categóricamente este viernes que vayan a dar al magnate tecnológico Elon Musk acceso a planes ultrasecretos para una eventual guerra con China, como había informado el diario The New York Times.

Todo, a prop´´osito de su visita a esa sede del Departamento de Defensa.

Musk, cuyas empresas tienen varios contratos con el Departamento de Defensa, se reunió con el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, durante 80 minutos en su primera reunión de este tipo en el Pentágono, responsable de gran parte del gasto del gobierno federal. No quedó claro si los generales estadounidenses asistieron virtualmente a la reunión.

El New York Times informó que Musk sería informado sobre planes secretos de guerra contra China, algo que Musk, Trump y otros negaron. Musk calificó el informe de "pura propaganda" e instó a tomar medidas legales contra quienes filtraran información.

"Espero con interés el procesamiento de quienes en el Pentágono están filtrando información falsa y maliciosa al NYT. Serán encontrados", escribió en X antes de la reunión de Hegseth.

En la Casa Blanca, después de la reunión, Trump dijo que no quería mostrar a nadie los planes de Estados Unidos para una posible guerra con China e insinuó el posible conflicto de intereses de Musk.

"No quiero mostrárselo a nadie. Pero desde luego no se lo mostrarías a un empresario que nos está ayudando tanto", dijo Trump. "Elon tiene negocios en China y tal vez sea susceptible a eso", añadió.

De pie junto a Trump, Hegseth dijo que tuvo una conversación informal con Musk que se centró en la innovación y la eficiencia.

"No había planes de guerra, ni planes de guerra chinos. No había planes secretos", dijo Hegseth.

Tras la controversia generada por la historia del New York Times, una reunión planeada entre Musk y miembros del Estado Mayor Conjunto en una sala de reuniones segura en el Pentágono, finalmente no se llevó a cabo.

