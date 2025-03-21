Contratiempo global por el corte de luz y el cierre de un aeropuerto británico

Los vuelos en el aeropuerto británico de Heathrow se reanudaron este viernes por la noche después de que un incendio dejara sin suministro eléctrico y cerrara el aeropuerto más transitado de Europa durante el día, dejando varados a decenas de miles de pasajeros y causando disturbios en los viajes en todo el mundo.

Heathrow dijo que sus equipos trabajaron incansablemente para reabrir el quinto aeropuerto más transitado del mundo después de que se vio obligado a cerrar por completo luego de que un gran incendio envolviera una subestación cercana el jueves por la noche, y se les dijo a los viajeros que se mantuvieran alejados.

El aeropuerto tenía previsto gestionar 1.351 vuelos el viernes, con hasta 291.000 pasajeros, pero los aviones fueron desviados a otros aeropuertos en Gran Bretaña y en toda Europa, mientras que muchos vuelos de larga distancia regresaron a su punto de partida.

Heathrow dijo que habrá un número limitado de vuelos el viernes, principalmente enfocados en reubicar aeronaves y traer aviones a Londres.

"Mañana por la mañana, esperamos volver a operar a pleno rendimiento, al 100% como un día normal", declaró el director ejecutivo de Heathrow, Thomas Woldbye. "Quiero disculparme con las numerosas personas cuyos viajes se han visto afectados... Lamentamos mucho las molestias".

La policía declaró que, tras una evaluación inicial, no consideraban el incidente sospechoso, aunque las investigaciones seguían en curso.