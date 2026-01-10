Donald Trump firmó un decreto para proteger los ingresos petroleros venezolanos en Estados Unidos

Donald Trump firmó un decreto para proteger los activos venezolanos, incluido el petróleo, depositados en Estados Unidos y evitar que puedan ser embargados. La decisión fue anunciada por la Casa Blanca, que la enmarcó en los objetivos de política exterior de Washington.

Según se informó oficialmente, la normativa apunta a impedir la incautación de ingresos petroleros venezolanos que se encuentran bajo control del Departamento del Tesoro estadounidense. Trump declaró, además, una emergencia nacional con el argumento de resguardar esos fondos de eventuales procesos judiciales.

Contradicciones

La firma del decreto se produjo luego de una reunión del mandatario con representantes de las principales empresas petroleras, a quienes buscó incentivar para que inviertan en el negocio petrolero venezolano. Durante el encuentro, varios ejecutivos manifestaron reparos ante la falta de garantías legales y comerciales.

En ese sentido, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, afirmó que “es imposible invertir” sin reformas en los sistemas legal y comercial de Venezuela.

La empresa, al igual que ConocoPhillips, se retiró del país en 2007 tras rechazar cambios legislativos que establecían la mayoría accionaria del Estado en los proyectos petroleros. Ambas compañías aún mantienen reclamos millonarios contra Venezuela por deudas que aseguran no haber cobrado.

Desde la Casa Blanca sostuvieron que el decreto busca evitar que embargos sobre los ingresos petroleros “socaven los esfuerzos críticos de Estados Unidos para asegurar la estabilidad económica y política en Venezuela”.

El Gobierno estadounidense también indicó que, bajo este esquema, los empresarios no deberán negociar directamente con Venezuela, ya que Estados Unidos concentrará el manejo de las operaciones vinculadas a la explotación petrolera.

La reacción cautelosa de las petroleras contrastó con las expectativas del presidente, que había expresado un fuerte interés en el inicio de grandes proyectos energéticos en territorio venezolano.

