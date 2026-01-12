Murió el escritor suizo Erich von Däniken

El escritor suizo Erich von Däniken, figura central de la llamada arqueología alienígena y autor de una obra que marcó a generaciones de lectores fascinados por los enigmas del pasado, murió a los 90 años. El fallecimiento ocurrió el sábado en un hospital del centro de Suiza y fue confirmado por sus representantes a través de su sitio web oficial. La noticia fue ratificada por su hija Cornelia von Däniken a la agencia suiza SDA.

Reconocido y controvertido a partes iguales, von Däniken alcanzó fama mundial por sus libros que postulaban que civilizaciones antiguas habrían sido visitadas por seres extraterrestres, una idea que despertó entusiasmo entre el público y un rechazo casi unánime en la comunidad científica. A lo largo de más de cinco décadas, construyó una carrera que combinó éxito editorial, polémica permanente y una relación conflictiva con el rigor histórico.

El punto de inflexión en su vida llegó en 1968, con la publicación de “Recuerdos del Futuro”, su primer libro y el que lo catapultó a la fama internacional. Allí sostenía que culturas como la maya y la egipcia habrían recibido conocimientos tecnológicos avanzados de astronautas extraterrestres, lo que explicaría la construcción de pirámides y otros monumentos colosales.

El impacto del libro fue inmediato y se vio potenciado por el contexto histórico: la humanidad estaba a punto de llegar a la Luna, y el interés por el espacio atravesaba a la cultura popular. A partir de ese éxito inicial, von Däniken publicó más de dos docenas de libros, que en conjunto vendieron alrededor de 60 millones de copias en 32 idiomas.

Sus obras dieron forma a un nicho editorial propio, donde se mezclaban datos históricos, especulación y elementos de fantasía. Aunque los especialistas señalaron reiteradamente la falta de evidencia científica, el autor ignoró las críticas y continuó desarrollando sus teorías, convencido de que la historia oficial ocultaba verdades fundamentales sobre el origen de la humanidad.

Una vida marcada por la polémica

Nacido en 1935 en Schaffhausen, Suiza, hijo de un fabricante de ropa, von Däniken se rebeló tempranamente contra el catolicismo estricto en el que fue educado. Durante su paso por un internado religioso comenzó a formular interpretaciones alternativas del relato bíblico, que más tarde se convertirían en el eje de su obra.

Tras dejar la escuela en 1954, trabajó como camarero y barman, etapa durante la cual fue acusado en reiteradas ocasiones de fraude y pasó breves períodos en prisión. En 1964, ya como gerente de un hotel en Davos, comenzó a escribir el libro que cambiaría su destino. Sin embargo, el éxito literario no lo alejó de los problemas judiciales: luego de la publicación de “Recuerdos del Futuro”, enfrentó nuevas acusaciones por evasión fiscal e irregularidades financieras, que derivaron nuevamente en encarcelamiento.

Paradójicamente, al recuperar la libertad, sus libros ya le generaban una fortuna considerable. Con la publicación de “Dioses del Espacio Exterior”, von Däniken pudo dedicarse por completo a su pasión y viajar por el mundo en busca de supuestas pruebas de sus hipótesis.

Su influencia cultural y legado

Durante la década de 1970, realizó numerosos viajes a Egipto, India y América Latina, regiones cuyas culturas antiguas lo fascinaban especialmente. Ofreció conferencias, fundó asociaciones para difundir sus ideas y fue pionero en el uso de formatos audiovisuales para llegar a un público masivo.

Nada logró disuadirlo de su convicción de que la Tierra fue visitada por extraterrestres en el pasado y volverá a serlo en el futuro. En 1991, recibió el premio Ig Nobel de Literatura, una distinción irónica que reconoce aportes que primero hacen reír y luego pensar, por aumentar la conciencia pública sobre la ciencia a través de afirmaciones cuestionables.

Incluso frente a pruebas que desacreditaban algunos de sus argumentos —como un documental británico que demostró que ciertas piezas “antiguas” eran modernas—, von Däniken sostuvo que los fundamentos de sus teorías seguían en pie. En 1985, publicó “Nuevos Recuerdos del Futuro”, donde admitió errores parciales, pero reafirmó su visión general.

Aunque su popularidad decayó en el mundo anglosajón desde los años 80, su influencia se mantuvo viva en la cultura popular. Sus libros y películas inspiraron documentales, programas televisivos y ficciones como “The X-Files”,que retomaron la idea de conspiraciones y misterios no resueltos.

Su último gran proyecto, el parque temático “Mystery Park”, fracasó por falta de interés y hoy permanece en pie como un recuerdo de su ambición, con estructuras deterioradas cerca de Interlaken, a la sombra de los Alpes suizos.

