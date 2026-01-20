Trump publicó una imagen sobre su "conquista" a Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social Truth Social una imagen en la que aparece colocando la bandera estadounidense en el territorio de Groenlandia.

Según se ve en la imagen generada con inteligencia artificial, Trump aparece acompañado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, con un cartel cerca que dice “Groenlandia-Territorio de los Estados Unidos Est. 2026”.

Trump difundió también otra imagen en la que se le ve reunido con líderes europeos en el Despacho Oval, con un mapa exhibido detrás que muestra a Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo la bandera estadounidense.

Trump señaló en Truth Social que había mantenido una conversación telefónica con Mark Rutte, secretario general de la Otan, sobre Groenlandia.

“Como él expresó a todo el mundo, de manera muy clara, Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás, ¡en eso todos estamos de acuerdo!”, escribió.

En esa misma plataforma filtró la captura de un mensaje atribuido a Rutte en el que este último le dice estar comprometido a encontrar “una solución” y le asegura que utilizará también sus distintos compromisos mediáticos para ensalzar su labor en Ucrania o Gaza.

Amenaza de aranceles a los vinos y champagnes de Francia

A última hora del lunes, Trump afirmó que impondrá un arancel del 200% al vino y champán franceses. Fue en respuesta a un periodista sobre la negativa del presidente Emmanuel Macron de sumarse al llamado “Consejo de Paz” para reconstruir Gaza.

“Pondré un arancel del 200% sobre sus vinos y champanes y se unirá, pero tampoco tiene que unirse”, declaró el mandatario estadounidense.

Según información de diversos medios de comunicación citando a fuentes anónimas cercanas a Macron, Francia tiene la intención de rechazar la invitación de Trump, ya que el estatuto del consejo parece ir más allá de su papel de supervisar la reconstrucción del territorio de Gaza devastado por la guerra.

“No entiendo qué estás haciendo en Groenlandia”, le comentó Macron en un mensaje privado filtrado también por Trump en su red y del que el Elíseo ha confirmado su veracidad.

En ese intercambio, Macron le propone celebrar el jueves en París una cumbre del G7, a la que podría invitar a Rusia, cuando están a punto de cumplirse cuatro años de su guerra en Ucrania, así como a ucranianos y daneses.

Página 12