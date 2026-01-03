¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro capturado

El presidente estadounidense la compartió en su red social The Social Truth.

Por El Litoral

Sabado, 03 de enero de 2026 a las 13:31

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en las últimas horas la primera imagen de Nicolás Maduro minutos después de haber sido capturado.

Trump informó este sábado que su par de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado de su país.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.
 

