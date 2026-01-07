EE.UU le exigió al ministro Diosdado Cabello que coopere con la sucesora de Nicolás Maduro

El gobierno de Estados Unidos no descuida la transición política en Venezuela. La Casa Blanca le exigió al ministro del Interior, Diosdado Cabello, que coopere con la sucesora de Nicolás Maduro, la presidenta Delcy Rodríguez.

Tras la captura de Maduro, Washington se adelantó al ministro del Interior y le exigió que no desestabilice la gestión de Rodríguez. Diosdado Cabello es uno de los dirigentes más radicalizados a cargo del Estado venezolano.

Debido a su historial de represión y su rivalidad con Rodríguez, desde Estados Unidos se piensa que Cabello puede frustrar los planes de transición.

Es por esto que, según la agencia Reuters, se busca forzar su cooperación, al mismo tiempo que no se descarta intentar expulsarlo del poder y llevarlo al exilio.