Avanza la remodelación del sambódromo de Paso de los Libres: qué se sabe hasta ahora

Avanza la remodelación del sambódromo de Paso de los Libres para el Carnaval de la Frontera que se realizará los días 31 de enero, 7,14 y 15 de febrero.

El intendente de Paso de los Libres, Agustín Faraldo, recorrió el Sambódromo Carlos Adán "Muñeca" Da Costa, junto al secretario de Gobierno y la Comisión del Carnaval, en el marco de los trabajos de puesta a punto de este espacio emblemático de la ciudad.

Durante la visita, se supervisaron las tareas que se vienen realizando con el objetivo de acondicionar el predio para el desarrollo del Carnaval, uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de Paso de los Libres.

“Avanzamos con la puesta a punto del Sambódromo, preparando este espacio emblemático para el Carnaval y para todos los libreños”, expresó el intendente Agustín Faraldo.

Qué se sabe hasta ahora del Carnaval de la Frontera

Paso de los Libres ya anunció oficialmente las fechas del Carnaval 2026, que nuevamente se vivirá en cuatro noches, como es tradición en la ciudad. La novedad de esta edición es que el calendario se correrá un poco más que otros años y que la última noche caerá domingo, aprovechando el feriado del lunes 16.

• Sábado 31 de enero

• Sábado 7 de febrero

• Sábado 14 de febrero

• Domingo 15 de febrero

Hasta el momento no hay información sobre la venta de entradas para el icónico evento de Paso de los Libres.

Lo que además tiene fechas confirmadas son los eventos pre-desfiles, clásicos de la cultura libreña. El calendario comienza este fin de semana con la coronación de soberanas de la comparsa Linda Flor. Culminará el 25 de enero con la caravana de la comparsa Zum Zum.

Flyer gentileza SambaSul - Medio especializado en Carnaval de Uruguayana y la región