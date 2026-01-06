El Ejército de Venezuela confirmó 23 oficiales muertos durante el ataque de Estados Unidos

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana confirmó que al menos 23 oficiales murieron en el ataque que realizó Estados Unidos el pasado sábado con el objetivo de detener a Nicolás Maduro y su esposa.

La información fue difundida este martes por el medio venezolano La Patilla y por distintas agencias de noticias internacionales, tras cuatro días sin datos oficiales sobre las posibles muertes durante el ataque.

El nuevo número de militares caídos durante el ataque se suma a los 32 cubanos que murieron durante la ofensiva - según confirmó La Habana - y que prestaban servicio como custodia del depuesto presidente.

Quién también sugirió que hubo bajas del lado venezolano fue el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab durante un acto protocolar de notificación de la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Sin mencionar una cifra exacta de fallecidos ni sus nacionalidades anunció que el Ministerio Público designó a tres fiscales para “investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este crimen de guerra”.

En tanto, desde Washington se informó desde un inicio que no había habido bajas estadounidenses.

El lunes el diario New York Times había revelado que 80 personas, entre personas civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad, habían muerto durante la incursión estadounidense en Venezuela.

"En total, el número de muertos asciende a al menos 80, entre civiles y militares, y podría aumentar, según un alto funcionario venezolano", había informado el medio estadounidense.

El ataque de Estados Unidos en Caracas incluyó más de 150 aeronaves que partieron de veinte bases en el hemisferio occidental y bombardearon los principales cuarteles militares chavistas hasta neutralizar la defensa aérea venezolana.

Entre ellos se cuentan helicópteros, cazas F-35 y F-22, bombarderos B-1, drones y aviones cisterna. Una vez eliminada la defensa, los helicópteros en los que iba la fuerza de asalto, compuesta en su mayoría por miembros de la Delta Force, ingresaron al área. Fueron atacados, pero respondieron al fuego -lo que explicó buena parte de las muertes- y avanzaron hacia el búnker para capturar a Maduro y su esposa.

Varios medios de comunicación estadounidenses, citando fuentes del gobierno venezolano, informaron que, además de Caracas, también fueron atacados objetivos militares en los estados costeros caribeños de Miranda, Aragua y La Guaira.

Quiénes eran los muertos cubanos en Venezuela

A través de una publicación en Granma, el órgano de comunicación oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), La Habana difundió la identidad de los 32 soldados de la guardia personal de Nicolás Maduro que murieron el sábado pasado durante el operativo de Estados Unidos que terminó con la detención del dictador venezolano por una causa de narcotráfico.

Se trata de un grupo de combatientes del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas que cumplían misiones en Venezuela a pedido del gobierno de Maduro.

La guardia presidencial que cayó tratando de defender al dictador estaba conformada por dos coroneles, cuatro mayores, cuatro capitanes, seis primeros tenientes, cuatro tenientes, un suboficial mayor, un primer suboficial y diez soldados. Nueve de ellos ya estaban retirados.

La guardia estaba conformada principalmente por soldados de entre 30 y 39 años, aunque con un promedio de edad de 44 años. El más joven tenía 26, mientras que el más grande tenía 67.

