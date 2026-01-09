Donald Trump anunció la cancelación de una segunda ola de ataques en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de un posible segundo ataque militar contra Venezuela luego de la liberación de presos políticos. Según afirmó, la medida fue interpretada como un “gesto muy importante e inteligente” en el marco de la búsqueda de la paz.

El mandatario sostuvo que, a partir de esta decisión, la segunda ola de ataques fue considerada innecesaria. No obstante, aclaró que los barcos estadounidenses permanecerán en sus posiciones como medida preventiva.

Trump también destacó la cooperación entre ambos países para la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas. Aseguró que el nuevo esquema será “mucho mayor, mejor y más moderno” y adelantó que grandes empresas petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares en Venezuela. En ese sentido, informó que se reunirá con representantes de estas compañías en la Casa Blanca.

El anuncio se conoció luego de que el dirigente venezolano Jorge Rodríguez confirmara la excarcelación de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. “Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, afirmó en un discurso oficial, al que calificó como un aporte para que el país continúe su vida pacífica y en búsqueda de prosperidad.

La decisión se produce cinco días después de la operación estadounidense en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo.

En este contexto, la organización Foro Penal contabilizó al menos 863 personas encarceladas o perseguidas por razones políticas. Su director, Alfredo Romero, reclamó una amnistía general y sostuvo que sería un gesto importante para unificar a la sociedad venezolana, sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática exigió que la liberación de todos los presos políticos sea acompañada por el cese de la represión y el desarme de grupos irregulares. Consideró estas acciones como urgentes e inaplazables.

Con información de Infobae.