El chavismo ya liberó a los primeros presos políticos: crece la expectativa por el gendarme Nahuel Gallo

El director del Foro Penal de Venezuela, Alfredo Romero, confirmó el inicio del proceso de liberación de presos políticos anunciado por el nuevo gobierno chavista.

“Estaremos verificando cada libertad. Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, dijo Romero en un posteo en X.

El organismo calcula en más de 800 los presos políticos encarcelados en Venezuela, entre ellos decenas de extranjeros. Dos son argentinos, el gendarme Nahuel Gallo y Germán Giuliani. La Cancillería española anunció que Venezuela liberó ya a cinco ciudadanos españoles encarcelados.

Desde el gobierno se mostraron optimistas por la liberación de Gallo. La senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, dijo que “el proceso comenzó. Ahora hay que tener paciencia. No sabemos si va a ser hoy, mañana, dentro de una semana. Ahora paciencia, tranqulidad. Las cosas se están encaminando. Eso es lo importante”.

Desde los grupos de defensa de derechos humanos se mostraron optimistas por una inminente liberación masiva de presos. “Solo puedo adelantar que vienen más buenas noticias”, dijo el vicedirector del Foro Penal, Gonzalo Himiob.

La líder opositora María Corina Machado afirmó en un mensaje en X: “Son más de 900 familias las que hoy esperan a su ser querido en casa. Exigimos libertad para todos los presos políticos”, escribió.

¿El comienzo de una verdadera transición?

La anunciada liberación de un “importante número” de presos políticos fue anunciada este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge Rodríguez, cinco días después del ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro el sábado pasado.

Una dirigente opositora cercana a Machado, que pidió mantener el anonimato, dijo desde Caracas que este tipo de liberaciones, según la teoría política, marcan el inicio de todo proceso de transición.

“La primera etapa siempre es la liberación de presos políticos, incluidos civiles y militares”, indicó. En ese escenario, volvió a reclamar una amnistía general. “Hay que anular todos esos procesos viciados”, afirmó.

Oscar Murillo, presidente del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, dijo que la noticia sobre la excarcelación de un número importante de venezolanos "causa y causará un gran alivio para la Nación y la mejor noticia para sus familiares y seres queridos".

“Hay que señalar algo muy importante: no se trata de un obsequio, de un regalo, de una concesión del poder. La liberación plena de los presos políticos es una necesidad de justicia, de reparación del daño infligido a muchas familias por parte de un modelo autoritario que ha privado de libertad a venezolanos por pensar distinto, por pensar una idea diferente a la narrativa oficial que se implementó a través del desconocimiento de las elecciones de julio de 2024″, afirmó.

Además, enfatizó: “Esperemos y saludamos que esta información sea también el inicio de un proceso y de compromiso claro con los derechos civiles y políticos, con las garantías para que los venezolanos y las venezolanas puedan tener derecho al disenso, garantías para la libre asociación y libre reunión y para la expresión libre. Esa es la única forma para que podamos sentar las bases de una futura democracia y de un proceso de redemocratización del país”, indicó.

Antonio González Plassman, codirector del grupo de derechos humanos Surgentes, dijo que “en general siempre es una buena noticia la excarcelación de presos políticos. Muchos de estos presos, al menos 200, son muchachos jóvenes que fueron detenidos en el contexto postelectoral. La mayoría de ellos ni siquiera sin haber participado en participaciones o hechos de violencia”, añadió.

Para el activista, aún “no está claro el número de presos que van a ser liberados, ni quienes van a ser las personas encarceladas. Por ahora es muy pronto para hacer un analisis más global de estas excarcelaciones”, sostuvo.

Plassman, cuyo grupo estuvo vinculado con el chavismo pero rompió con Maduro hace cinco años, afirmó: “Queda un cierto mal sabor en la boca para las personas que venimos exigiendo la libertad de los presos políticos desde hace varios años, que esto ocurra producto de las presiones del gobierno de EE. UU. y la relación colonial que le está imponiendo al país”.

“Así como defendemos los derechos humanos y la libertad de las personas injustamente presas, defendemos también la autodeterminación del pueblo venezolano y la posibilidad de recuperar nuestro carácter de república democrática y soberana”, concluyó.

TN