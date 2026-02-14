Huelga de hambre por los presos políticos en Venezuela

Molestos por la decisión del Parlamento de Venezuela de prorrogar una semana más el tratamiento de la Ley de Amnistía para terminar de liberar a los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, familiares de los detenidos iniciaron sábado una huelga de hambre en Caracas para reclamar más excarcelaciones.

Si bien durante la madrugada fueron excarcelados 17 presos políticos de los calabozos de la Policía Nacional, un grupo de diez familiares decidió llevar adelante la protesta luego de que no se cumplieran los plazos anunciados por la gestión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Es que su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había dicho a principios de febrero que en la semana que pasó iban a ser liberados "todos los presos políticos".

En Caracas, diez mujeres usando tapabocas se acostaron en línea con la lista de sus nombres escrita a mano en la entrada de Zona 7, donde acampan familias desde hace más de un mes, para pedir celeridad en la salida de prisión de sus familiares como parte de un proceso de liberaciones que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero, bajo fuertes presiones de Washington.

En medio de esa protesta, la presidenta Rodríguez usó la red social X para felicitar a un equipo de beisbol, el deporte más popular del país, por un triunfo en un partido de anoche en Caracas. Y, ese posteo, fue aprovechado desde Argentina por la esposa de Nahuel Gallo para reiterar su reclamo por su liberación.

La venezolana María Alexandra Gómez, quien reclama la liberación de su marido, un gendarme catamarqueño que fue atrapado hace dos años cuando ingresó al país para visitar a su familia durante las Fiestas de Fin de Año, le estampó como respuesta a la funcionaria su pedido y le recordó que desde hace "433 días lo han tenido en Desaparición Forzada en el Rodeo 1".

"BASTA dejen de fingir que no pasa nada", cerró su mensaje Gómez .