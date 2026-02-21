Irán se prepara para un ataque de Estados Unidos

Irán probó un nuevo misil naval de defensa aérea de largo alcance, denominado Sayyad-3G, durante los ejercicios de la Armada de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, informaron los medios iraníes este sábado.

El Sayyad-3G fue lanzado desde el buque de guerra ?Shahid Sayyad Shirazi? en los ejercicios navales ?Control Inteligente del Estrecho de Ormuz?, realizados por la Armada de la Guardia el lunes y martes en la zona, según informó la agencia Mehr.

De acuerdo con las autoridades iraníes, el ?Sayyad-3G? cuenta con un alcance de hasta 150 kilómetros, lo que le permite crear un ?perímetro defensivo? aéreo alrededor del buque, y es capaz de interceptar cazas, drones de gran altitud, aviones de patrulla marítima, aeronaves de apoyo y ciertos misiles de crucero.

Las maniobras fueron realizadas en el estratégico estrecho de Ormuz, en un contexto marcado por el aumento de tensiones con Estados Unidos y la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Según los medios iraníes, el sistema utiliza lanzadores verticales (VLS), lo que proporciona cobertura de 360 grados sin necesidad de reorientar el armamento, reduce el tiempo de reacción y permite disparos consecutivos frente a ataques múltiples.

El anuncio de la prueba del misil se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera el viernes que está considerando posibles ataques limitados contra Irán.