Irán cerró nuevamente el estrecho de Ormuz

La reapertura del estrecho de Ormuz anunciada este viernes por Irán ha tenido una vida corta, casi efímera. Las autoridades iraníes han dado marcha atrás a media mañana de este sábado (hora europea), al comunicar un nuevo “control estricto” sobre esa lengua de agua, por la que transita alrededor de un quinto del petróleo y el gas natural licuado que engulle el mundo. La medida, argumentan, es una respuesta directa al bloqueo que Estados Unidos había comunicado que mantendrá sobre la zona, que prácticamente inhabilita el comercio marítimo de Irán, tanto de salida como de entrada.

“El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, ha anunciado este sábado el teniente coronel y portavoz castrense iraní Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por la agencia oficial Tasnim. “Irán está decidido a ejercer supervisión y control sobre el tránsito a través del estrecho de Ormuz hasta la consecución de una paz duradera en la región”, agregó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en referencia velada a un sistema de tasas, o peajes de tránsito, para permitir que los cargueros atraviesen el paso por rutas específicas.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, también se ha pronunciado tras el último giro de guion, con un nuevo comunicado emitido a través de su canal de Telegram, en el que sostiene que la Armada de su país está lista para infligir “nuevas y amargas derrotas” a sus enemigos.

La tregua no ha durado mucho. Horas después del nuevo cerrojazo, la Armada británica informó de que varias lanchas de la Guardia Revolucionaria Islámica habían disparado en el estrecho contra al menos dos buques, ambos con bandera de la India. La tripulación está a salvo, pero el Gobierno de Narendra Modi -paradójicamente, uno de los que pactó hace semanas con Irán para tratar de reanudar los flujos energéticos- ha convocado al embajador de Teherán para expresarle su “profunda preocupación” por el suceso. A renglón seguido, varios buques que se disponían a cruzar el estrecho se han visto obligados a dar media vuelta. Nueva escalada de tensión, en fin, conforme la Guardia Revolucionaria Islámica volvía a cerrar el puño sobre la única vía marítima por la que se puede sacar del Golfo el crudo.