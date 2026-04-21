México: quién es el tirador de la pirámide de Teotihuacán

Tras el tiroteo en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, en México, se conoció la identidad del hombre que abrió fuego contra los turistas y visitantes desde una zona elevada del sitio arqueológico, generando pánico, ocasionando una estampida y dejando dos muertos, incluyendo al agresor, y al menos 13 heridos.

Según precisó la Fiscalía General de la República, el tirador fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, un hombre de 27 años de nacionalidad mexicana, residente de Ciudad de México. El hombre se habría suicidado luego del ataque y se pudo realizar la identificación al localizar una credencial de elector entre sus pertenencias.

Fue este lunes 20 de abril cuando el atacante subió armado a una de las pirámides de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, y comenzó a disparar contra los turistas y visitantes que se encontraban en el lugar de alta afluencia turística.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la identidad del tirador tras hallar entre su ropa su credencial de elector, según indicó el medio El Universal. El hombre tenía 27 años y su domicilio estaba ubicado en la Alcaldía Gustavo Madero, en la Ciudad de México.

Las autoridades indicaron que Jasso Ramírez habría actuado solo y que su cuerpo fue hallado sin vida luego de la balacera como consecuencia de un aparente suicidio, aunque otras versiones difundidas vía redes sociales sugirieron que pudo haber sido abatido por efectivos de la Guardia Nacional. La causa de su muerte se mantiene bajo reserva.

Según trascendió, al momento del ataque el hombre vestía camisa a cuadros, pantalón negro, botas tácticas y cubrebocas, y debajo de la camisa habría llevado una remera con la frase "Disconnect and self destruct" ("Desconéctate y autodestrúyete"), la cual podría hacer referencia a la canción "The Outsider" de A Perfect Circle o a Dylan Klebold, uno de los perpetradores de la masacre de Columbine.

Tiroteo en la Pirámide de la Luna en México

Este lunes 20 de abril se produjo un tiroteo en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, México, que dejó un saldo total de dos muertos, el agresor y una turista de nacionalidad canadiense, y al menos 13 extranjeros heridos, entre ellos seis estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso.

Desde el diario Marca se indicó que autoridades locales compartieron datos preliminares de la investigación y que al menos cuatro personas recibieron impacto de balas, mientras que otras dos se lesionaron al caer de la pirámide en un intento por escapar del ataque.

Un reporte de la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de México indicó que en la zona se hallaron más de veinte casquillos calibre .380, un cartucho, una funda para cuchillo táctico y manchas de sangre en el primer descanso de la pirámide, donde fue encontrado el cuerpo de la víctima canadiense con disparos en la cabeza.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque, el cual ocurrió durante un momento de alta afluencia turística. Como consecuencia, se abrió el debate sobre las condiciones de seguridad en Teotihuacán, sitio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, planteando el interrogante sobre cómo un hombre armado pudo acceder a una posición elevada y abrir fuego en una zona controlada

Qué dijo la presidenta de México tras el ataque

Claudia Sheinbaum se pronunció tras el tiroteo lamentando la situación y expresando su profunda solidaridad con las víctimas y sus familias. A través de su cuenta de X, manifestó: "Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias".

La mandataria confirmó que el gobierno está en contacto con la embajada de Canadá y amplió: "He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales".

Perfil