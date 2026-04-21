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Murió Luis Puenzo, director de “La historia oficial” y ganador del primer Oscar para Argentina

Tenía 80 años y también fue presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) durante el gobierno de Alberto Fernández.

Por El Litoral

Martes, 21 de abril de 2026 a las 12:02

Murió el director Luis Puenzo, autor de “La historia oficial” y ganador del primer premio Oscar para Argentina. La noticia fue confirmada por la Sociedad General de Autores a través de su sitio web.

Desde la entidad expresaron su pesar por la muerte del cineasta. Destacaron su trayectoria como guionista, director, productor y socio de la institución.

“Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad”, señalaron.

Puenzo fue una figura clave del cine argentino y alcanzó reconocimiento internacional con “La historia oficial”, película con la que obtuvo el Oscar a mejor filme extranjero.

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