Murió Luis Puenzo, director de “La historia oficial” y ganador del primer Oscar para Argentina

Murió el director Luis Puenzo, autor de “La historia oficial” y ganador del primer premio Oscar para Argentina. La noticia fue confirmada por la Sociedad General de Autores a través de su sitio web.

Desde la entidad expresaron su pesar por la muerte del cineasta. Destacaron su trayectoria como guionista, director, productor y socio de la institución.

“Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad”, señalaron.

Puenzo fue una figura clave del cine argentino y alcanzó reconocimiento internacional con “La historia oficial”, película con la que obtuvo el Oscar a mejor filme extranjero.