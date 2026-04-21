Barrionuevo cuestionó el pedido de sanción y pidió “construir una alternativa superadora"

En medio de tensiones internas dentro del Partido Justicialista de Corrientes, el dirigente Martín Barrionuevo se refirió en Hoja de Ruta al pedido de sanción en su contra y lo calificó como “un error político y una torpeza” en un momento en el que, según sostuvo, el peronismo debería enfocarse en la reconstrucción.

Barrionuevo, quien recordó sus inicios como canillita en la ciudad, reafirmó su identidad partidaria: “Soy peronista y afiliado al Partido Justicialista”, señaló. En ese marco, cuestionó la decisión de la conducción partidaria de avanzar con un proceso disciplinario.

“Es un error político en los tiempos. Hoy tenemos que construir, sumar y hacer autocrítica. La gente necesita que hablemos de sus problemas, no que estemos encerrados en discusiones internas”, expresó.

El dirigente también aseguró que la medida tuvo un efecto contrario al esperado. “Si buscaban debilitarme, hicieron exactamente lo contrario. Seis intendentes del peronismo salieron a respaldarme. Eso marca que no hay consenso interno para avanzar con este tipo de decisiones”, afirmó.

Críticas a la conducción y llamado a la unidad

Barrionuevo puso en duda la lectura política de la conducción provincial y planteó la necesidad de priorizar la unidad de cara al futuro. “No estamos para apuntarnos con el dedo. Todos tenemos algo de responsabilidad y todos tenemos que hacer autocrítica”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el peronismo atraviesa un proceso de fragmentación que se refleja en los resultados electorales. “Cuando se vota en Corrientes, el peronismo tiene una performance, y cuando se vota a nivel nacional, otra. Esa diferencia no se está pudiendo achicar”, analizó.

Además, consideró que el espacio debe enfocarse en la construcción de una alternativa política sólida. “La sociedad está demandando una alternativa que todavía no ve, y eso es responsabilidad nuestra”, dijo.

Autocrítica y reconstrucción

El dirigente también fue crítico del último gobierno nacional del peronismo. “Venimos de un gobierno que no funcionó. Hubo desorden macroeconómico, internas que paralizaron la gestión y trabajadores formales que terminaron siendo pobres”, afirmó.

En esa línea, advirtió que el principal desafío es recuperar la credibilidad social: “Si no somos capaces de mostrar que entendimos lo que hicimos mal, estamos complicados”.

Barrionuevo señaló que el peronismo ha logrado avanzar en el diagnóstico, pero todavía no en las soluciones. “Sabemos lo que pasó, pero nos falta decirle a la sociedad cómo vamos a hacer para que la Argentina esté mejor”, planteó.

Proyección política

Finalmente, destacó la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof como una posible referencia a futuro para la presidencia, aunque aclaró que el desafío es colectivo. “Axel es una potencialidad clara, pero necesitamos construir una propuesta desde abajo hacia arriba, con una mirada federal”, indicó.

Y cerró con un mensaje hacia el interior del espacio: “Va a llegar el momento en que todos vamos a estar empujando el mismo carro. Pero para eso tenemos que dejar de lado las mezquindades y enfocarnos en lo que realmente importa”.