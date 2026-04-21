Ver para ser libres: 242 chicos recibieron atención oftalmológica en Corrientes

El Gobierno Provincial inició el recorrido del programa "Ver para ser libres" en las localidades de Sauce y Juan Pujol. Durante la primera jornada, los equipos técnicos atendieron a un total de 242 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

El operativo, gestionado ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación, arrojó la entrega inmediata de 155 anteojos de receta. La acción busca mejorar la calidad visual y el desempeño escolar de los estudiantes en todo el territorio correntino.

Resultados por localidad

En la localidad de Sauce, el intendente Carlos Romano confirmó la realización de 123 controles de vista. Como resultado, se entregaron 106 anteojos en el acto, mientras que otros 6 casos fueron derivados a laboratorios en Buenos Aires debido a su complejidad.

Por su parte, en Juan Pujol, el jefe comunal Raúl Dalpra informó un total de 119 controles realizados. En esta comuna se entregaron 49 anteojos y se registraron 3 derivaciones adicionales para tratamientos especializados.

Trabajo interinstitucional

El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, destacó la logística del programa y el trabajo conjunto con los municipios. La iniciativa cuenta con la participación del Ministerio de Salud Pública, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y la Asociación Civil Oftalmología Corrientes (Acipoc).

El objetivo del programa es alcanzar una cobertura en 19 localidades de la provincia. El itinerario continuará este martes con operativos programados en las comunidades de Parada Pucheta y Perugorría, manteniendo la modalidad de atención y entrega en territorio.