Se viene una semana de genética y grandes negocios

Impulsadas por el buen momento de la ganadería y la creciente demanda global de carne, las Nacionales 2026 con la fuerza de Expoagro reunirán a las principales razas bovinas —Braford, Brangus y Brahman— junto a los Caballos Criollos, en una semana clave donde la genética, la innovación y los negocios marcarán el rumbo del sector agropecuario argentino.

Organizada por Exponenciar y con el apoyo del Gobierno de la provincia de Corrientes, junto a las asociaciones de razas, la expo se consolida como una gran vidriera del potencial productivo nacional, con juras, remates, actividades técnicas y espacios de intercambio para toda la cadena. Además, el evento podrá seguirse en vivo a través de Expoagro.com.ar, ampliando su alcance a nivel nacional e internacional.

“Las Nacionales son el resultado de siete años de trabajo conjunto entre Exponenciar y las asociaciones de razas. Esa sinergia es la que nos permite potenciar cada edición, generando un ámbito donde la genética, el conocimiento y los negocios se encuentran y crecen año a año”, destacó Martin Schvartzman, CEO de Exponenciar.

Genética líder y vidriera global

“Es la exposición más importante de la raza en Argentina y probablemente en el mundo. Participan cabañas de todo el país y tiene una enorme repercusión internacional”, afirmó Juan Manuel Alberro, presidente de la Asociación Braford Argentina.

En un año especialmente positivo para la ganadería, Alberro destacó que este contexto se verá reflejado en el encuentro: “Hay muchísimo interés por participar, por ver nuevas tecnologías y por capacitarse. Todo eso se va a notar en esta edición”.

Con más de 41 años de desarrollo, la raza muestra un crecimiento exponencial, con presencia en 18 provincias y expansión incluso hacia la Patagonia.

Además de la Exposición Nacional del Ternero Braford, con nuevas líneas genéticas, y la Exposición Nacional tradicional se sumarán el Encuentro Internacional de Jóvenes Ganaderos, los espacios de formación como Pulso Braford, actividades para niños con Braford Kids y Experiencias mancomunadas como Braford a las Brasas y el after de cierre.

“Queremos seguir creciendo en cantidad de animales y mejorar los índices reproductivos del país. Braford tiene un rol clave en ese desafío”, concluyó Alberro.

Brangus, primera en exportación de semen

Brangus llega a las Nacionales como uno de los pilares de la ganadería moderna, con fuerte presencia tanto en el mercado local como internacional.

“Es uno de los momentos más emblemáticos del año. Los criadores eligen este espacio para mostrar lo mejor de su producción”, señaló Mauricio Groppo, presidente de la Asociación Argentina de Brangus.

El buen momento del sector también impacta en la raza: “El producto carne está valorizado a nivel mundial, y eso impulsa a los productores a buscar genética de excelencia. Este evento es clave para eso”.

Brangus se destaca por su posicionamiento en tecnología y genética: es la segunda en el uso de inseminación artificial en el país, líder en exportación de semen y tiene una fuerte presencia en mercados regionales como Brasil y Paraguay.

Además, avanza en desarrollos clave para el futuro productivo como la tolerancia al calor, la resistencia a parásitos, el desarrollo de DEPs específicos directamente vinculados a factores de importancia económica para los productores y la evaluación de calidad de carne mediante inteligencia artificial.

“Los productores van a encontrar animales de altísimo nivel, con lo más nuevo en genética. Es una verdadera vidriera del futuro de la ganadería”, destacó Groppo.

La raza madre

“Las Nacionales es el evento más importante para la raza, donde los criadores presentan la mayor cantidad de animales y del mejor nivel”, afirmó Miguel Pibernus, presidente de la Asociación Criadores Brahman Argentina.

Además, destacó que Corrientes, “es un punto estratégico por su ubicación y cercanía a los criadores, lo que facilita tanto lo operativo como lo comercial”.

Sobre el presente del sector, Pibernus agregó: “El buen momento de la ganadería se va a reflejar en la calidad y cantidad de animales, y también en el interés de los productores por invertir”.

Gracias al mejoramiento genético de los criadores, hoy la raza Brahman ocupa un lugar determinante en el sistema ganadero: es clave para la producción de carne, en ambientes cada vez más exigentes.

“Es una oportunidad única para ver y adquirir lo mejor de la raza en el país”, concluyó.

Criollos

La presencia del caballo criollo en las Nacionales 2026 vuelve a consolidar su rol dentro de la cadena productiva, con una propuesta que incluirá la categoría Nacional A en Morfología y la prueba de Tipo y Aptitud. Además, se espera la participación de los mejores exponentes de la raza, muchos de ellos con proyección internacional, y se presentará el nuevo “móvil criollo” de la Asociación, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo con criadores y productores en todo el país.

Claudio Dowdall, presidente de la Asociación Criadores de Caballos Criollos destacó: “Es verdad que la ganadería en Argentina está pasando por un buen momento histórico y eso se ve reflejado en la producción de caballos criollos de pedigree. Cuando al productor le va bien, invierte más, desarrolla la genética, entrena mejor sus caballos, los cuida más y participa más activamente”.

“El caballo criollo ocupa un lugar protagónico dentro de la ganadería argentina. Es el caballo de trabajo por excelencia y además lidera en cantidad de criadores y de crías inscriptas por año, con alrededor de 7.000 registros, posicionando a la genética argentina a nivel mundial”, finalizó Dowdall.

