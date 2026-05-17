Quién era Serena Andreatta, la joven argentina que murió en un accidente en Australia

Serena Andreatta tenía 26 años, era rosarina y había convertido los viajes en una forma de vida. Con doble ciudadanía argentina e italiana, la joven recorría distintos países desde hacía varios años y compartía en sus redes sociales experiencias, paisajes y reflexiones personales sobre cada destino que conocía. Su historia quedó marcada trágicamente luego de morir en Australia tras el vuelco de un micro turístico en el estado de Queensland.

La joven había estudiado Administración, Dirección de Empresas y Accounting en la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020. Quienes la conocían la describían como una persona inquieta, apasionada por descubrir nuevas culturas y decidida a construir un futuro ligado al turismo y las experiencias internacionales.

En mayo de 2020 se instaló en Italia, donde comenzó trabajando como camarera y recepcionista en el rubro hotelero. Con el paso del tiempo logró desempeñarse también en tareas de gestión y administración, mientras desarrollaba un emprendimiento propio dedicado al asesoramiento para argentinos que buscaban obtener la ciudadanía italiana.

Durante los últimos años, Serena recorrió distintos países de Europa, América y Asia. En 2025 pasó más de seis meses entre Vietnam y Tailandia, especialmente en la isla Koh Tao, uno de los destinos más visitados por mochileros y amantes del buceo. Desde allí compartió mensajes sobre el cambio personal que le habían generado esas experiencias.

“Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías”, escribió en una publicación de Instagram tras finalizar aquella etapa. En el mismo mensaje agregó: “Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff cuánta verdad... crecimiento puro”.

Australia representaba una nueva aventura para ella. Serena había llegado al país oceánico el 17 de abril de 2026 y, después de permanecer varios días en Sidney, decidió continuar recorriendo otros destinos turísticos junto a su amiga Valentina Accardi. Según contaron sus allegados, atravesaba uno de los momentos más felices de su vida y vivía “el viaje de sus sueños”.

Sin embargo, todo terminó de manera dramática durante la noche del jueves, cuando el colectivo en el que viajaban sufrió un grave accidente sobre la autopista Bruce Highway, una de las principales rutas del noreste australiano.

El trágico accidente

El micro pertenecía a la empresa FlixBus y realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach, dos ciudades muy frecuentadas por turistas y trabajadores temporales. A bordo viajaban más de 30 pasajeros de distintas nacionalidades, muchos de ellos jóvenes extranjeros que recorrían Australia como mochileros.

Según los primeros informes difundidos por medios australianos, el vehículo perdió el control cerca de Gumlu, una pequeña localidad ubicada a unos 135 kilómetros al sur de Townsville. Algunas versiones indican que el colectivo habría colisionado previamente con otro vehículo antes de terminar fuera de la carretera y volcar.

Las autoridades describieron la escena como “catastrófica” debido a la violencia del impacto y a la gran cantidad de heridos que quedaron atrapados dentro del vehículo. Equipos de rescate, ambulancias y helicópteros sanitarios trabajaron durante varias horas para asistir a los pasajeros y trasladarlos a distintos hospitales de la región.

Serena Andreatta fue rescatada con vida y derivada de urgencia a un centro de salud, pero las graves heridas sufridas durante el accidente terminaron provocando su muerte. Recién en las últimas horas las autoridades australianas confirmaron oficialmente su identidad.

Su amiga Valentina Accardi, que también viajaba junto a ella, sobrevivió al accidente y permanece internada en el Hospital Universitario de Townsville. Hasta el momento, los médicos informaron que continúa bajo observación mientras evoluciona de las lesiones sufridas en el vuelco.

Además de Valentina, otras dos personas resultaron gravemente heridas y debieron ser trasladadas en helicóptero a distintos centros médicos. El resto de los pasajeros sufrió golpes y traumatismos de diversa consideración.

El conductor del micro, un hombre de 70 años, sufrió heridas leves. La empresa FlixBus aseguró que el chofer no circulaba a exceso de velocidad y que los controles de alcohol y drogas dieron resultado negativo, aunque esos datos todavía deben ser ratificados oficialmente por la policía de Queensland.

La investigación quedó en manos de la Unidad de Accidentes de Tránsito, que busca determinar exactamente qué ocurrió aquella noche y cuáles fueron las causas que desencadenaron el vuelco. El superintendente Dean Cavanagh explicó que la presencia de tantos pasajeros extranjeros complejizó tanto las tareas de identificación como el acompañamiento a las familias.

Infobae