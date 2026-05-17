El Carnaval de Corrientes entregó sus premios 2026 y consagró a Ara Berá e Imperio Bahiano

Los ruidos de parches y los trajes de gala volvieron a encender el brillo de la Capital Nacional del Carnaval, esta vez para el epílogo formal de la competencia. En un acto oficial celebrado en el predio de La Unidad (sobre la avenida 3 de Abril), la organización de la máxima fiesta provincial concretó la entrega de premios de la edición 2026, oficializando los títulos individuales y colectivos que consagraron meses de trabajo artesanal y despliegue coreográfico.

La jornada ratificó el veredicto del jurado técnico, consagrando a la histórica comparsa Ara Berá con el máximo galardón del carnaval oficial, en una reñida competencia que volvió a polarizar las pasiones con su tradicional rival, Sapucay. En el rubro de las agrupaciones musicales, el trofeo mayor quedó en manos de Imperio Bahiano, que consolidó su hegemonía rítmica en el corsódromo Nolo Alías.

El reconocimiento a los protagonistas del Nolo Alías

Desde el comité organizador destacaron que el evento en La Unidad buscó jerarquizar el esfuerzo de todos los sectores que intervienen en la industria cultural del carnaval, entregando distinciones que abarcaron tanto los rubros técnicos como las expresiones artísticas individuales en la calzada y en los shows de anfiteatro.

Entre las principales categorías premiadas durante la gala se destacaron:

Mejor Comparsa: Ara Berá .

Mejor Agrupación Musical: Imperio Bahiano .

Secciones Técnicas: Reconocimientos a la mejor batería y al mejor show de comparsas .

Figuras Individuales: Premiaciones al mejor bailarín, mejor bailarina y a los embajadores de la edición 2026.

Integración con el carnaval del interior

Además de las categorías tradicionales de la Capital, la ceremonia de este año incluyó un capítulo especial destinado al federalismo cultural. La organización entregó menciones especiales a las comparsas del interior de la provincia, reconociendo el crecimiento estético y de convocatoria que registran plazas históricas como Paso de los Libres, Santo Tomé, Monte Caseros y Bella Vista.