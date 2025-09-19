LOTERIA QR ESCANEÁ Y PAGÁ

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Alerta amarilla en Corrientes por tormentas fuertes
Fuerza Patria lanza su lista de candidatos a diputados en Corrientes
El empresario Federico Cheme fue procesado por narcotráfico
Marcha Federal: Corrientes vivió una jornada histórica en defensa de la educación pública
Tres policías de Corrientes fueron heridos por vecinos durante un operativo
Tarjeteros reclaman falta de equipos, al menos 30 de ellos se quedan sin cobrar por día
Corrientes dice presente en el Panamericano Masters
Paso de la Patria: un estudiante llevó un arma de juguete al colegio y causó revuelo
Llegó Reginald Becton y San Martín entrena con plantel completo
Revocaron la domiciliaria a un hombre con reiteradas condenas de violencia de género
Comunicaciones sumó la experiencia del pivote Phillip Lockett
Crisis en ELI: dirigentes renunciaron tras la dura derrota electoral
Emotiva despedida del ex concejal, Félix Sosa en la Basílica de Itatí
Regatas debutará frente a un equipo brasileño en la Sudamericana