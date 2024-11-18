Las noticias más importantes del 18 de noviembre

Advertencia: Corrientes está bajo alerta amarilla por tormentas
Vilas ganó la última final del año y se quedó con el campeonato de la F3 Entrerriana
Después de 7 años, Taraguy se coronó el Súper Seven del Nordeste
Corrientes presentó su Plan de Desarrollo Turístico en el Senado de la Nación
Un hombre mató a su mamá mientras efectuaba disparos en estado de ebriedad
Encontraron sana y salva a una joven que era buscada hace un mes en Corrientes
Huracán Corrientes triunfó en Goya y clasificó
Atraparon a un joven con pedido de captura de Córdoba
El Gobierno acelera las negociaciones para aprobar el Presupuesto 2025