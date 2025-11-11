Eduardo Ledesma Pregunta: hoy responde Pablo Caló

En el episodio 34 de Eduardo Ledesma Pregunta hablé con Pablo Caló, técnico en Acuicultura egresado de la Universidad Nacional del Comahue, investigador y emprendedor. Fue parte del Centro Nacional de Desarrollo Acuícola y coordinó el Cluster Acuícola del NEA, articulando sectores públicos, privados y académicos en proyectos de producción sustentable.

En 2011 fundó Experiencia Corrientes, empresa pionera en excursiones de kayak y turismo de naturaleza en los Esteros del Iberá, y desde 2013 se desempeña como guía profesional de pesca deportiva en Argentina, Brasil y México.

En este episodio hablamos sobre el presente y el futuro de la acuicultura en Corrientes, los desafíos ambientales del Iberá, la articulación entre ciencia, turismo y conservación, y la experiencia de llevar una pasión local a escala internacional.

Una charla sobre trabajo, naturaleza y desarrollo sostenible desde el corazón del litoral.

