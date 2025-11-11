Caso Loan Peña: Pozzer Penzo explicó el megaoperativo en 9 de Julio y afirmó que la investigación "jamás se detuvo"

Tras el inicio de un megaoperativo de búsqueda, en el marco de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, explicó los alcances y la justificación de las nuevas diligencias que comenzaron esta semana en lagunas y zonas rurales de la localidad correntina de 9 de Julio.

La magistrada aseguró categóricamente que la investigación “jamás se detuvo” y que las tareas de búsqueda se desarrollan de forma "prudente, silenciosa y en el momento oportuno", siempre en función de la información recolectada.

Motivos del nuevo despliegue

Pozzer Penzo detalló que las tareas actuales, que cuentan con la participación de más de 30 personas trabajando en la zona, se originaron a partir de un pedido de la querella que fue corroborado por los fiscales del caso y por la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas).

Ampliación de la búsqueda: la jueza explicó que la "zona cero fue trabajada casi hasta su agotamiento" y que los rastrillajes actuales profundizan en "otras áreas que no tenían relación directa, pero que hoy ameritan ser revisadas con nuevos elementos" .

Complejidad Técnica: remarcó la dificultad del terreno, describiendo que las lagunas y bañados implican un "desafío técnico y ambiental" con flora y fauna que dificultan la delimitación. Se estima que las tareas en cada espejo de agua podrían extenderse por 25 días.

Diligencias independientes al juicio

La jueza quiso dejar en claro que estas diligencias son independientes de la causa principal, que ya se encuentra elevada a juicio y en la que 17 personas están imputadas por la presunta sustracción del menor (artículo 146 del Código Penal).

“Tienen una vinculación natural porque se trata de la desaparición del mismo niño, pero son procesos distintos: uno orientado a la responsabilidad penal y otro a la búsqueda efectiva de Loan,” explicó Pozzer Penzo a medios locales.

La magistrada confirmó que la querella tiene intervención en este nuevo legajo, el cual fue reservado por razones humanitarias. Finalmente, señaló que, si bien existe un planteo sobre los plazos de la instrucción en la Cámara de Casación, el objetivo primordial del fuero sigue siendo hallar a Loan y esclarecer lo ocurrido.