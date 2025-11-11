El ex secretario de Obras Públicas de Curuzú Cuatíá fue condenado por enriquecimiento ilícito

El Tribunal Oral de Mercedes condenó al ex secretario de Obras Públicas de la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá, Ramón Eduardo Ocampo, a tres años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Además, se dispuso el embargo de bienes valuados en más de 400 mil dólares, entre los que destaca un complejo de 15 departamentos, que pasará a manos de la Municipalidad local.

La resolución se produjo tras un acuerdo de juicio abreviado pleno, en el que Ocampo reconoció su participación en los hechos que se le imputaban, relacionados con negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.

Procedimiento judicial

Antes de iniciar el juicio, la Fiscalía a cargo del doctor Oscar Cañete y la Defensa Oficial acordaron un juicio abreviado. El tribunal certificó el acuerdo y ordenó el embargo de los bienes.

El exfuncionario fue condenado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y enriquecimiento ilícito en concurso real.

A pesar de esto, Ocampo obtuvo la libertad condicional, ya que cumplió prisión preventiva entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, periodo durante el cual se desarrolló la mayor parte de la investigación.

Antecedentes e investigación

La causa arrancó en 2017, cuando la fiscal de Instrucción Alejandra Talamona investigó un notable incremento patrimonial del funcionario, que superaba sus ingresos declarados. Es así que se identificó que Ocampo había utilizado a su pareja para ocultar la titularidad de los bienes adquiridos, en particular el complejo de departamentos ubicado en el centro de Curuzú Cuatiá.