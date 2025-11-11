Quién es la ganadora del mejor sapucay de Corrientes

Una noche en la que reinó el humor, la nostalgia y el alma de pueblo marcó el cierre de la edición número 59 del Festival del Folklore Correntino, en Santo Tomé. Entre emociones y aplausos, Liliana Beatriz Sánchez, se llevó todos los elogios al coronarse como ganadora del concurso al mejor sapucay, un certamen que por primera vez formó parte de la tradicional fiesta provincial y que otorgó un premio de 200 mil pesos.

Cuatro mujeres se disputaron la final

La competencia, que tuvo una semifinal reñida entre cuatro mujeres, despertó la euforia del público que colmó el anfiteatro, convirtiéndo ese instante en uno de los más vibrantes de la velada. El grito ancestral, símbolo de identidad correntina, encontró en la voz de Liliana su mejor representante, un eco de orgullo y pertenencia que resonó en todo Santo Tomé.

La noche continuó con una grilla artística cargada de talento. En la primera parte se presentaron el Ballet Ñande Róga, el Taller Municipal de Danzas, Tradición Guaraní, el Cuarteto Santa Ana, la brasileña Robertta Ensslin, el Dúo Monje–Alegre, el santotomeño Adolfo Piriz, el reconocido acordeonista Diego Gutiérrez, y el ballet Raíces de Mi Tierra, que emocionó al público con una puesta inspirada en la leyenda del Teyú Yaguá.

Luis Landriscina en el festival

Más adelante, El Regional Ballet rindió homenaje al Iberá, destacando su flora, fauna y la importancia de su preservación. Luego, el grupo Tupá presentó al actor y comediante Luis Landriscina, quien fue distinguido como Huésped de Honor por el intendente Augusto Suaid y el director de Cultura Joaquín Insausti.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Landriscina interpretó, junto al grupo Tupá, la canción “El último cachapecero”, acompañada de una historia real que conmovió al público. Como siempre, el humorista chaqueño intercaló sus relatos con anécdotas pueblerinas que despertaron risas y aplausos.

El cierre de la noche estuvo a cargo de Destino San Javier, que desplegó su característico romanticismo con temas del legendario Trío San Javier, seguido por las presentaciones de Litoral Mitá, Trébol de Ases, Bocha Sheridan, el sanborjense Renato Fagundes, Irundy y Camba Molina, quien puso el broche final con su inconfundible estilo de bailanta.

El Festival del Folklore Correntino volvió a demostrar por qué Santo Tomé es el corazón de las tradiciones, una celebración donde el sapucay —esa expresión de alma libre— encontró su nueva reina.



