DevCom 2025 llega a Corrientes con charlas sobre innovación e inteligencia artificial

La comunidad tecnológica de Corrientes se prepara para vivir una nueva edición de DevCom 2025, el encuentro que promete reunir a profesionales, estudiantes y docentes interesados en el mundo del desarrollo de software, la innovación y las telecomunicaciones.

El evento se llevará a cabo este jueves y viernes en el auditorio Julián Zini, con entrada libre y gratuita, aunque con registro anticipado obligatorio a través de weepas.ar/detalle-evento/DEVCOM%202025.

Desde la organización explicaron que se trata de “el gran evento tecnológico de TelCo que reúne en dos jornadas intensivas a la comunidad interesada en el futuro digital”.

Durante el primer día, las charlas estarán centradas en Desarrollo, con exposiciones sobre tendencias, herramientas y buenas prácticas del mundo del software.

El segundo día estará dedicado a Telecomunicaciones, con presentaciones sobre innovación en redes, conectividad y transformación digital.

“DevCom abre un espacio para aprender, inspirarse y conectar con la tecnología que viene”, destacaron desde TelCo.

Charlas, innovación y comunidad tech

Durante las dos jornadas, profesionales y especialistas compartirán charlas sobre inteligencia artificial, automatización, Internet de las Cosas (IoT), infraestructura digital y más.

“Será un espacio para inspirarse, conocer las tendencias tecnológicas actuales y descubrir nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento”, subrayaron los organizadores.

La propuesta está dirigida especialmente a alumnos y docentes de carreras técnicas o con orientación tecnológica, con el objetivo de fomentar la curiosidad, la vocación tecnológica y el espíritu innovador en las nuevas generaciones.

Oradores y temas destacados

Entre los oradores figuran Jorge Romero, ingeniero en electrónica, quien disertará sobre Internet de las Cosas.

“¿Alguna vez pensaste en cómo las ciudades están empezando a hablarnos? Sensores, datos, inteligencia artificial: todo está conectado. Y eso no es ciencia ficción, es el presente”, adelantó el especialista.

Además, participarán Facundo Bosch, José Luis Barrios, Matías Bournisent, Tomás Gauto, Rafael Lezcano, Lucas Gil, Emilio Barrios y Facundo Quintana, todos profesionales vinculados con TelCo.

El orador invitado será Lautaro Pacella, joven correntino que actualmente trabaja en desarrollos de automatización de datos en Holanda y Países Bajos.

Entrada libre y gratuita

Desde la organización invitan a todos los interesados a consultar la grilla completa de charlas, elegir sus favoritas y asegurar su lugar en weepas.ar.

“Vas a poder descubrir cómo la inteligencia artificial, la automatización, el diseño, el IoT y las telecomunicaciones están transformando el mundo (y nuestra provincia). Habrá charlas, experiencias, aprendizaje y comunidad tech, todo en un mismo espacio”, resalta la invitación.