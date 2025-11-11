La mitad de los evacuados en San Luis del Palmar regresaron a sus casas

Luego de varias semanas de angustia, la mitad de las personas evacuadas en San Luis del Palmar pudieron finalmente regresar a sus viviendas. Según pudo saber El Litoral, entre el lunes y el martes 67 sanluiseños retornaron a sus hogares, mientras que unas 70 personas continúan alojadas en los centros comunitarios municipales.

Evacuados comenzaron a volver a sus casas

“Muy pocas quedan, seis en el salón de usos múltiples y 10 en la cancha Mbaya Soto. Son 70 personas aproximadamente”, detalló el periodista Luis Dalmacio, en diálogo con El Litoral. De esta manera, los refugios comienzan a vaciarse progresivamente tras las intensas lluvias que afectaron la zona semanas atrás.

El regreso de las familias se dio de manera gradual, el lunes partieron seis familias, y en el transcurso del martes ese número se duplicó, marcando un paso esperanzador hacia la normalidad.

Volver a casa: el programa de salud

Paralelamente, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a través de la Dirección General de Epidemiología y la Dirección de Zoonosis y Patologías Regionales, lleva adelante un operativo conjunto con el municipio local, coordinado con la Secretaría de Desarrollo Social. La iniciativa, bajo el lema “Volviendo a casa. Sin mosquito no hay dengue”, incluye control focal, aplicación de larvicidas y tareas de fumigación para garantizar condiciones sanitarias seguras en los barrios afectados.

Las acciones preventivas buscan evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti y otras enfermedades transmisibles en una localidad donde las lluvias y el agua acumulada complicaron la situación sanitaria.

Con la colaboración de los equipos provinciales y municipales, San Luis del Palmar avanza lentamente en su recuperación. Las familias que aún permanecen en los refugios aguardan que las condiciones de sus viviendas mejoren para poder, finalmente, volver a casa.