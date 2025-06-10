Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Diego Miner

En este episodio de Eduardo Ledesma Pregunta, conversamos con Diego Miner, actual secretario general de la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC).

¿Qué desafíos enfrenta hoy el periodismo en Corrientes y en Argentina? ¿Cuál es el rol del sindicato frente a la precarización laboral? ¿Qué implica ejercer el periodismo con ética en plena era de la desinformación?

Diego comparte su experiencia, convicciones y propuestas para construir un periodismo más fuerte, más justo y más comprometido con la verdad y con la gente. Un episodio para reflexionar sobre la profesión, en el mes del periodista.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

El programa, que se estrena todos los martes a las 22, propone una serie de entrevistas a intelectuales, dirigentes políticos, artistas y profesionales de distintas ramas del saber y del hacer, para reflexionar sobre temas contemporáneos que nos atraviesan como sociedad: poder, política, género, cultura, arte. La voz y el silencio. La riqueza y la pobreza.

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.