Fracasó la audiencia por la textil Alal y ex empleados avanzarán con una medida cautelar

La empresa textil Emilio Alal Safici y los trabajadores despedidos no lograron arribar a un acuerdo por el pago de las indemnizaciones, durante la audiencia realizada este miércoles en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, en la ciudad de Corrientes. Los ex empleados, que se trasladaron desde Goya hasta la capital correntina, rechazaron la propuesta empresarial y adelantaron que avanzarán por la vía judicial.

El conflicto se da tras el cierre definitivo de las plantas de hilados y telas que la firma mantenía en Goya, confirmado el pasado 26 de enero. En las últimas semanas, los trabajadores comenzaron a recibir los telegramas de despido, marcando el final de una pyme con más de 100 años de historia en el sector textil.

Audiencia en la Subsecretaria de Trabajo

David Gonzáles, delegado de la Asociación Obrera Textil (AOT), señaló a El Litoral: “No se llegó a ningún acuerdo, nos dijeron que la fábrica quería entrar en un concurso de acreedores y que nosotros firmemos si estábamos de acuerdo con eso".

“No firmamos porque sabemos que un concurso de acreedores tendríamos que esperar que la fábrica vuelva a arrancar y después vuelva a juntar la plata para que vaya pagando de a poquito o que venda alguna máquina para pagar a los empleados. Es una locura. Así que después de tantas peleas y discusiones no se llegó a nada”, continuó.

“Simplemente rechazamos esa propuesta. Ahora la idea es poner una cautelar y eso ya es por vía legal. Así que esperemos que ellos traigan una propuesta mejor y se sientan a conversar de una manera más seria”, agregó a este medio.

Los trabajadores insisten en el cobro del 100% de las indemnizaciones y sostienen que la propuesta de la empresa no garantiza el cumplimiento de sus derechos. Mientras tanto, el conflicto suma un nuevo capítulo judicial y mantiene en vilo a decenas de familias que dependían de la histórica textil goyana.