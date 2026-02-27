Gran enjambre de avispas mantuvo en vilo a una escuela primaria en Bella Vista

Un nido de avispas de gran tamaño fue retirado este jueves de la Escuela Fe y Alegría IP 58 de Bella Vista, luego de que las autoridades del establecimiento advirtieran el riesgo que representaba para la comunidad educativa ante el inminente inicio de clases previsto para el lunes.

El aviso fue realizado por la directora, Marilin Belén Soliz, quien solicitó la intervención policial tras detectar un panal en el sector del antebaño del edificio escolar. La presencia de los insectos generó preocupación por la posibilidad de picaduras a alumnos y docentes.

Hasta el lugar acudió personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista, que constató la existencia de un nido de importantes dimensiones, perteneciente a avispas negras de gran porte, presumiblemente del tipo avispón o similar.

Ante el potencial peligro, los efectivos procedieron a la extracción utilizando métodos adecuados y los elementos disponibles en el lugar, logrando retirar el panal de manera segura. No se registraron personas lesionadas ni daños materiales.