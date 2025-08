El BCRA deja de producir billetes en la Casa de Moneda

El Banco Central decidió, de manera unilateral, interrumpir los contratos vigentes para la impresión de billetes que mantenía con la Casa de Moneda. Los trabajadores fueron forzados a tomarse vacaciones.

Mediante un comunicado interno, la dirección del organismo informó al personal la finalización de la producción de billetes de $1000 y $2000 y la decisión de que el personal que no tenga actividad para hacer se tome vacaciones. “Se procederá a detener a partir de hoy (lunes) a las 22.00 hs. todos los procesos productivos referentes a la fabricación de billetes. Por tal motivo, a todo el personal afectado exclusivamente a dicha actividad productiva, se le dará curso a la utilización de períodos vacacionales que tengan disponibles,” puntualizó el mensaje a los empleados de Casa de Moneda.

En el BCRA precisaron que la resolución oficial se definió en la reunión de directorio que se hizo el viernes pasado y se fundamentó tanto en los altos costos cobrados por Casa de Moneda como por el “incumplimiento” de plazos. Se rescindieron, precisaron, contratos de 2021, 2022, y 2023 para abastecer de billetes el primer y segundo semestre de 2022, y los primeros seis meses del año pasado. “La rescisión es parcial porque se van a recibir una parte de uno de los contratos por billetes de $2000", contaron en la autoridad monetaria.

En la entidad hablaron de una “demora descomunal en los plazos” de fabricación cuando el BCRA había adelantado un 45% del total de los pagos de los contratos. Además, indicaron que -por millar- costaron más del doble de los billetes de $20.000 que se imprimieron en el exterior. “Los billetes que no se imprimirán no son necesarios; hoy el sistema está bien abastecido y se requieren billetes de más alta denominación”, agregaron fuentes oficiales del BCRA.

Con esta decisión, Casa de Moneda quedó más cerca de la inactividad total y se acerca su cierre, anunciado oficialmente por el gobierno semanas atrás.

Desde el BCRC sostienen que la Casa de Moneda le cobró por la mencionada impresión un precio que representa el doble de lo que cuesta hacer esos billetes en el exterior, en base a lo pagado por el BCRA en estos días para la llegada del nuevo billete de $20.000.