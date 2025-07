Vigilia en el Hospital Bonaparte y ATE prerara un paro nacional en salud

Los empleados y familiares de pacientes del Hospital Mental Laura Bonaparte realizaron este lunes un abrazo simbólico en la puerta de la institución médica ante la denuncia por el inminente cierre y adelantaron que profundizarán un plan de acción contra el Gobierno de Javier Milei, que comenzará con una movilización para este jueves 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental.

“La sociedad tiene plena conciencia acerca de la importancia vital de que el Hospital Bonaparte siga funcionando y además que detrás de este ataque del Gobierno lo que está en juego es la Salud Pública”, indicó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, en una conferencia que realizó desde el centro de salud, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

El líder sindical convocó a movilizar desde todos los hospitales de la Provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal en defensa de la salud pública con retiros de los sectores de trabajo. Además, dijo que pronto se definirá un paro nacional de trabajadores de la salud en todo el país de organismos nacionales, provinciales y municipales.

La aceleración de las medidas de fuerza se dieron por la clausura del servicio de guardia y las internaciones durante el fin de semana en el Hospital Bonaparte.

“El Hospital Bonaparte es referencia y modelo de salud mental para toda la Argentina y América, cumple con la Ley Nacional de Salud Mental, ha priorizado tratamientos ambulatorios que se transformaron en un ejemplo de reinserción social”, agregó.

Sobre los trabajadores que podrían ser despedidos en caso de que el hospital cierre, Aguiar indicó: “La defensa de los 600 puestos de trabajo no es corporativa. No defendemos privilegios, estamos defendiendo el derecho de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud”.

El secretario general de ATE a nivel nacional consideró que "Milei pierde apoyo popular" y "se debilita porque el pueblo no está dispuesto a entregar el derecho a la salud pública, a la educación pública y a la justicia social”.

Comentó que la salud está siendo atacada en todo el país. "Tenemos que multiplicar todas las luchas. Vamos a movilizarnos el jueves”.