Apareció un Aguará Guazú en un hotel de Resistencia

En la madrugada de este miércoles, cerca de las 1:15, apareció un Aguará Guazú cerca de un hotel en la ciudad de Resistencia, Chaco. El animal se encontraba caminando sobre la Ruta Nacional N°11, en la provincia del Chaco.

Tras el aviso al 911, personal policial llegó al lugar y confirmó que el animal estaba en buen estado. De inmediato, dieron aviso a la Brigada Operativa Ambiental (Boa), que se encargó de coordinar cómo actuar.

Siguiendo sus indicaciones, los efectivos lograron guiar al aguará hacia una zona boscosa cercana al aeropuerto. El animal se adentró en el monte por sus propios medios y desapareció sin necesidad de intervención.

Cabe destacar que esta especie está en peligro de extinción y, en ocasiones, se acerca a zonas urbanas buscando comida o refugio. Las autoridades piden no acercarse si se lo ve y dar aviso inmediato al 911 o a la Boa.