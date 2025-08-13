Corrientes: huyeron de la Policía y en medio de la persecución arrojaron un cargamento de marihuana

La Policía de Corrientes informó que el martes secuestraron droga que fue abandonada durante una persecución que inició sobre Ruta Provincial N° 21, en cercanías de Ensenada Grande.

Efectivos de la jurisdicción de Ensenada Grande realizaban operativos de contralor sobre RP 21, cuando divisaron a dos sujetos a bordo de motocicleta, quienes al notar el punto policial, emprenden la huida.

De inmediato se procedió a la persecución de los sospechosos, quienes iban a bordo de una motocicleta tipo Cross de 250 cc, que se dirigieron hacia Ruta Nacional 12.

En medio de la huida, los sospechosos arrojaron una bolsa y aprovechando la zona, se perdieron de vista.

Posteriormente, se procedió a la apertura del paquete, en el cual se hallaron cinco ladrillos de marihuana, sustancia que fue confirmada tras realizarse el narco test correspondiente. Lo secuestrado marcó un peso total de 3,392 kg.

La droga fue puesta a disposición de la Justicia y trasladado a la comisaría correspondiente, donde se continúan con las diligencias del caso.