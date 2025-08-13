¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS

Corrientes marchó contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad

La convocatoria reunió a familias, prestadores de salud y organizaciones vinculadas a la discapacidad.

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 08:25
Miles de personas se movilizaron este martes por la tarde-noche en la ciudad capital en contra del veto a la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, sancionada recientemente por el Congreso de la Nación. Las manifestantes se concentraron en la plaza 25 de Mayo, frente a la casa de gobierno para pedir respuestas.

Bajo la consigna “No al veto”, largas columnas de manifestantes recorrieron las calles céntricas para visibilizar una situación que, según expresaron, afecta seriamente el acceso a terapias, medicamentos y transporte, servicios esenciales para miles de personas con discapacidad.

A la protesta se sumaron terapeutas, profesionales e integrantes de centros terapéuticos, quienes alertaron sobre la falta de actualización en los pagos desde el año pasado. Señalan que esta situación pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y atenta contra la calidad de vida de quienes requieren atención especializada.

La marcha en Corrientes se sumó a otras movilizaciones realizadas en diferentes ciudades del país, donde se replicaron los mismos reclamos y demandas. En todas ellas, el mensaje fue claro: defender los derechos básicos de las personas con discapacidad y exigir que el Estado garantice el acceso a los servicios esenciales.

Últimas noticias

