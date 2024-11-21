Trasladan a seis pumas provenientes del tráfico de fauna a Uruguay

La Subsecretaría de Ambiente, a través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), llevó adelante el traslado de seis ejemplares de puma que se encontraban cautivos en un campo ubicado en la localidad bonaerense de Balcarce a la República Oriental del Uruguay.

A través de mecanismos bilaterales de cooperación, autoridades uruguayas de la Estación de Cría de Fauna Autóctona de Pan de Azúcar (Piriápolis, departamento de Maldonado), y del Bioparque M’Bopicuá de Montes del Plata (departamento de Río Negro) contactaron a la BCA para consultar la posibilidad de recibir ejemplares incautados. Ambos establecimientos llevan a cabo un programa de cría en cautiverio con el puma, especie de conservación prioritaria en el vecino país con muy pocos registros en la naturaleza.

Para ello, se construyeron recintos ambientados para recibir los ejemplares que garantizarán el bienestar animal, ya que contarán con la debida alimentación y atención veterinaria.

Cabe resaltar que en 2022 Uruguay donó un ejemplar de yaguareté para un proyecto de reintroducción. De igual modo, en esta oportunidad Argentina contribuye con la conservación del puma para que pueda ser reintroducido en el país vecino.