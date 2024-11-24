Encontraron a dos hombres asesinados de 15 balazos dentro de un auto

Dos hombres fueron encontrados acribillados a balazos dentro de un auto. Si bien aún no se estableció el motivo del ataque, se cree que se trató de un ajuste de cuentas. El brutal episodio ocurrió en General Roca, Río Negro. De acuerdo a lo informado por los investigadores, las víctimas fueron identificadas como Nicolás Cabezas, de 34 años, y Martín Juan, de 35.

Los vecinos escucharon detonaciones, por lo que rápidamente alertaron a la Policía. Sumado a ello, un hombre que se dirigía a su trabajo se acercó a un auto Toyota Yaris de color gris que estaba estacionado y tenía las puertas abiertas y allí encontró los cuerpos que caían hacia afuera. También llamó al 911.

Poco después llegaron los efectivos de la Brigada de Criminalística y la fiscal Julieta Villa al lugar y tras varias horas de investigación, descubrieron que el vehículo tenía pedido de secuestro desde hace un año, cuando fue robado en Cipolletti. Tras ello se estableció que los hombres recibieron al menos 15 disparos entre ambos y sufrieron heridas en la cabeza, pecho y extremidades. Una de las víctimas tenía un destornillador en sus manos.

Sin embargo, uno de las víctimas recibió más disparos que el otro. Se trata de Cabezas, hijo de quien sería un conocido narco de la zona, Sergio Fabián Cabezas, asesinado a balazos también cuando salía de su pollería.

La principal hipótesis del doble crimen, según precisaron las fuentes al medio ADRoca, es un ajuste de cuentas. Los investigadores creen que el ataque se produjo desde el exterior del auto y que habrían sido dos los tiradores, quienes se ubicaron uno a cada lado del vehículo para disparar al conductor y el ocupante al mismo tiempo.

Asimismo, investigan si las víctimas habían pactado un encuentro en ese lugar que terminó con el doble homicidio. Los detectives que trabajan en el caso intentan determinar si se trató de una represalia por droga o por un robo que se produjo pasada la medianoche a una empresa de transporte que se encuentra ubicada a la vera de la Ruta Nacional 22 y la calle Damas Patricias.