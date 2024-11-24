Las exportaciones de las pymes crecieron un 21,8 % en 8 meses

Las pymes continúan incrementando las exportaciones en lo que va del 2024, tanto en volumen como en ingresos, siendo Sudamérica el principal destino, logrando consolidar la recuperación tras enfrentar un panorama complicado durante el año pasado y en los primeros meses del actual calendario.

Los envíos al exterior de las pequeñas y medianas empresas crecieron 21,8%, alcanzando los US$8.367 millones exportados, lo que representa el 12,4% del total exportado por la República Argentina en el período enero–octubre 2024, de acuerdo a un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El Monitor de Exportación Pyme (MEP), arrojó que en volumen, las pymes exportaron 7,2 millones de toneladas, 30% más que los primeros 10 meses acumulados de 2023.

Desde la entidad gremial-empresaria aseguraron que “este aumento en volumen indica un incremento real en las exportaciones totales de las pymes, aunque el precio por tonelada descendió 6,3%, alcanzando en promedio los US$1.161 la tonelada”.

Asimismo, el informe precisó que “de las 7.264 firmas que exportaron en este período, 5.310 son empresas pymes; es decir que en el lapso analizado 73,1% de los operadores son pymes”

Al segmentar el análisis, el reporte reflejó que en los primeros 10 meses del año, 4 de los 16 sectores analizados presentaron caídas, siendo el ramo de Tabaco y derivados el de mayor declive (-35,3%).