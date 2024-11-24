Gobernadores insisten en debatir el Presupuesto 2025

Gobernadores de Juntos por el Cambio y de otros signos políticos “dialoguistas” aguardan que se reanuden las conversaciones con el Gobierno sobre el Presupuesto 2025, mientras que los bloques opositores más enfrentados con el Gobierno buscan concretar una sesión este martes para derogar el DNU sobre canje de deuda.

Desde el Gobierno Nacional apuesta a que caiga el propio proyecto que envío y negociar de manera individual con cada gobernador.

Los mandatarios de Juntos por el Cambio insistieron con la necesidad de mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para buscar destrabar la aprobación de la ley de gastos y recursos del próximo año.

Esa negociación podría producirse en las próximas horas, aunque aún no hay una reunión agendada- para intentar avances en el Presupuesto, cuyo tratamiento el oficialismo suspendió el martes por falta de acuerdo con los bloques dialoguistas.

De esta manera si hay un acuerdo solo se podría tratar en sesiones extraordinarias.

La UCR pidió la semana pasada que se vuelvan a reanudar las conversaciones sobre la ley de gastos y recursos del 2025 y este domingo lo volvió hacer el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien consideró imprescindible que se apruebe esa ley y no se vuelvan a prorrogar el Presupuesto 2023.

"No tener presupuesto es no tener previsibilidad", sentenció en declaraciones a Radio Rivadavia, y aseguró que "hay volumen de generar los consensos parlamentarios necesarios" que permitan aprobar la estimación de cálculo para el año entrante.

En la misma línea, destacó: "Es una falacia decir que no hubo acompañamiento de otros espacios. Lo que uno no puede es hacer siempre lo que uno quiere y a veces hay que hacer lo que corresponde que es contemplar las obligaciones que tenes por ley. Hablo de las cajas previsionales, que hay que cumplirlas como se está cumpliendo en fallo de la Corte para Capital Federal. Es un error porque hace a la calidad institucional".

Los gobernadores piden cinco puntos: destinar la asignación específica del 2,55 del impuesto a los combustibles que se destinaba a obra y compensación del transporte a la masa coparticipable; financiar el déficit de las cajas previsionales, derivar parte del 1,9 de la recaudación de la ex AFIP a la coparticipación, compensación del Pacto Fiscal del 2017, y distribuir ATN no utilizados.

