En el Vaticano se recuerdan los 40 años del tratado de paz entre la Argentina y Chile

El Papa Francisco presidirá este lunes un acto en el Vaticano para recordar el 40 aniversario de la Firma del Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile de 1984. Estará presente el canciller chileno Alberto van Klaveren, pero se ausentará su par argentino Gerardo Werthein.

Durante la reunión del G20 en Brasil los cancilleres de la Argentina y Chile, Werthein y Van Klaveren, tuvieron una reunión que fue buena y en la que incluso se despidieron diciéndose que se volverían a encontrar en el Vaticano. Pero al día siguiente, terminada la cumbre, todo cambió abruptamente.

De más arriba, debido a la verticalidad a la que está sujeta la política exterior argentina y más allá del desplante al Vaticano, a poquísimos días de un acto organizado desde hace meses por las dos cancillerías, llegó la orden de reducir la delegación argentina. ¿Por qué? Por las discrepancias a nivel ideológico salidas a flote en el G20, cuando el presidente chileno, Gabriel Boric, de izquierda, refutó el discurso ultraliberal de su par argentino.

Los ex cancilleres de Argentina Rafael Bielsa, Jorge Taiana, Susana Malcorra, Felipe Solá y Santiago Cafiero firmaron un comunicado "condenando" la decisión del Gobierno Nacional de "no asistir al acto conmemorativo por el 40º aniversario de la Firma del Tratado de Paz y Amistad" con Chile.

El documento afirma que les resulta "incomprensible" que la gestión del presidente Javier Milei, tenga "un gesto de semejante desprecio gratuito" a uno de los eventos "más trascendentes de nuestra diplomacia en el último medio siglo".

Recordaron que el Tratado de Paz y Amistad con el país trasandino "no solo puso fin a una rivalidad carente de sentido con un pueblo tan vecino como hermano, sino que abrió un nuevo capítulo en la historia" de ambas naciones, donde se logró destacar "la cooperación, el intercambio y la construcción de una confianza mutua".